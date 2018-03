Ecopetrol centraría en 10 campos su esfuerzo para la extracción de gas

Con 10 campos, Ecopetrol hace su apuesta entre el 2018 y el 2020 para aumentar las reservas probadas de gas. Por esta razón, anunció en el marco del congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), que intensificará la operación en ese sentido.



La inversión destinada por la petrolera colombiana para exploración en los citados años es de US$1.500 millones, con los que ayudará a ahondar en las tareas de exploración en los cuatro pozos offshore: Orca, Warrior, Gorgon y Purple Angel; y en seis onshore: Coyote, Infantas Oriente, Lorito 1, Capachos, Rex y Cosecha. “Entre 2015 y 2017 la empresa no reportó un crecimiento en sus reservas, pero con el aumento en el precio de barril, más los ahorros en los costos operativos, nos permitirá seguir con el crecimiento en los remanentes de crudo y gas”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Bayón Pardo recalcó que el capital invertido es de riesgo ya que se puede llegar al descubrimento de un pozo seco como ocurrió el año pasado con uno de los anuncios por parte de la petrolera.



En la actualidad, del total de la operación de la petrolera colombiana, solo el 18% corresponde a gas, pero con la nueva apuesta se busca que esta participación sea superior al 20% a corto plazo, y llegar a rebalancear las tareas a largo plazo con un porcentaje mayor.



Uno de los pozos que está más cerca de terminar su etapa de exploración es Orca, el cual se espera que culmine esta fase, para establecer su inicio de producción. “Entraremos a analizar los estudios técnicos para establecer el potencial del yacimiento”, precisó el presidente de Ecopetrol.



Asimismo, Bayón Pardo, no descartó extender la operación gasífera a otros pozos, de lo cual informará en su momento.



LOS RETOS DE LA EXTRACCIÓN DE GAS



Sumado al anuncio que hizo Bayón, el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, también resaltó la importancia de llevar a la agenda del siguiente Gobierno el rol de la regulación para dinamizar el crecimiento del sector, los nuevos usos y oportunidades para el gas natural y la implementación del gas natural vehicular como una de las alternativas para mejorar la calidad del aire en el país.



“Como gremio, buscamos generar una alerta a la comunidad, al Gobierno Nacional y a los alcaldes locales, ya que no se están dando las señales adecuadas para que los transportadores renueven las flotas”, puntualizó Cabrales.