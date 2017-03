Ecopetrol desarrolla con éxito 19 proyectos de recobro de petróleo

Con el recobro mejorado las empresas petroleras del país no solo buscan aumentar en el 2017 la producción y rentabilidad de sus campos, sino de paso incrementar el número de barriles en las reservas de crudo.



Es decir, que a través de este proceso con tecnología de punta se pretende que para el presente año la operación petrolera convirtiera en probadas, las reservas que hoy registra como probables y posibles.



Solo Ecopetrol ha demostrado con sus proyectos que hay un amplio espacio para recuperar crudo.



De hecho, la petrolera colombiana priorizó el año anterior 25 potenciales proyectos de expansión en distintas regiones, 16 de recobro secundario mediante inyección de agua y 9 de recobro terciario con inyección de agua mejorada.



“A la fecha, 19 pilotos muestran resultados en producción, en el magdalena medio hay nueve, en el Meta cinco y en el Huila, están los otros cinco”, señaló el vocero de Ecopetrol.



Se destacan los pilotos de inyección de agua en Castilla y Chichimene.

Este último ha permitido estimar un aporte adicional de reservas de 2,8 millones de barriles. Por su parte Castilla buscaría incorporar 4,7 millones de barriles.

Por recobro mejorado, entre el año 2010 y el 2016 Ecopetrol ha incorporado 216 millones de barriles en reservas probadas.



En la tarea se han invertido US$320 millones en pilotos para incrementar el factor de recobro.



Sin embargo, Ecopetrol no es la única que ha incursionado en el terreno de la recuperación empresas como Ecopetrol, Occidental de Colombia, Mansarovar, Pacific, Hocol y Equion desarrollan o se encuentran en etapa de inicio de procesos de recobro mejorado.



En varios escenarios, Héctor Manosalva, vicepresidente de Desarrollo y Producción de Ecopetrol, no solo ha señalado que el recobro promedio del país esta en un 19%, sino que además el 88% de los campos se encuentran produciendo en etapa primaria, el 11% en secundaria y el 1% en terciaria.



GRANDES EXPECTATIVAS



El ingeniero de petróleos y asesor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Carlos Gómez, en diálogo con Portafolio (mayo 2016) explicó que con la técnica del recobro se permitirá que en los próximos cinco a ocho años el país pueda añadir a sus reservas cerca de 2.500 millones de barriles adicionales, incluso de cumplir con la meta de producción del millón de barriles diarios.



Se estima que en Colombia existen más de 53.000 millones de barriles de petróleo de reserva, de los cuales solo se han recuperado el 17%.



Eventualmente todos los campos tienen recobro adicional, pero en muchos casos no se justifica por cuestiones tecnológicas y económicas. En el país, con un precio del barril entre US$55 y US$60 permitiría continuar con los pilotos que se llevan a cabo en diferentes campos.



El PROYECTO ECOPETROL



En la última década, Ecopetrol ha adelantado estudios de inyección de agua, gas y agua mejorada y recobro térmico en cerca de los 30 campos más importantes del país.

La petrolera colombiana ha venido desarrollando un programa para incrementar el factor de recobro y por esta vía agregar cerca de 1.200 millones de barriles de reservas al 2020.



En la actualidad el factor de recobro promedio de los campos de Ecopetrol es del 19%, frente al 35% promedio de otros países.



“El recobro es un tema que ha tenido impulso en los últimos años pero que no es nuevo en Colombia, ya que desde hace mucho tiempo la mayoría de los campos petroleros del país han sido desarrollados con el método de recobro primario y algunos con recuperación secundaria”, explicó un vocero de Ecopetrol a Portafolio.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio