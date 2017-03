Ecopetrol les dará un respiro a las finanzas del Estado

Luego de la operación contable financiera de 2016, Ecopetrol le girará al Estado $5,6 billones en impuestos y dividendos, este año.



Además, solamente en carga impositiva, la petrolera colombiana estima pagar $4,7 billones en el 2017, a lo que también se suma que en regalías el monto es cercano a los $3 billones.



Según los resultados financieros del año, la petrolera obtuvo cerca de $1,6 billones en utilidad neta ($2,3 billones antes de ajustes contables impairments), frente a pérdidas por casi $4 billones de pesos reportados en el 2015.



Pero lo que más llama la atención es que después de dos años seguidos de no haber entregado dividendos, Ecopetrol le pagará a cada uno de sus accionistas $23 por acción, gracias al ahorro en gastos y costos en su operación durante el 2016. Así, la petrolera propondrá en la Asamblea de Accionistas, el próximo 31 de marzo, distribuir $945.000 millones en dividendos, entre sus accionistas (88,5% Gobierno y 11,5% minoritarios); es decir, el 40% de las utilidades antes del impariments ($2,3 billones).



“Se le propondrá a la asamblea de accionistas que haya una distribución de dividendos y sería el 40% de las utilidades corrigiendo los ajustes contables de manera que se podría pagar $23 por acción que si bien todavía no es suficiente y no nos deja satisfechos es un reconocimiento a nuestros accionistas del buen momento de Ecopetrol”, señala el presidente de la petrolera, Juan Carlos Echeverry.



Por su parte, Germán Cristancho de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, señala que “con respecto a los dividendos que hacen parte de los $5,5 billones que Ecopetrol aportará al Estado, es un rendimiento que no es alto, ya que será cerca de 17% por dividendo; sin embargo, el pago por acción será bueno cuando hace meses no había certeza de su entrega”.



Datos de Ecopetrol registran que al 31 de diciembre sus reservas totales llegan a los 1.598 millones de barriles, donde en crudo están almacenados 1.033 millones barriles y en gas 565 millones de barriles.



“Estas reservas corresponden a 6,8 años de duración al ritmo actual de producción. Ese límite se va corriendo paulatinamente hacia el futuro. No es que tengamos reservas solo este tiempo. En la medida que produzcamos crudo sumamos más reservas. También estamos en disposición de comprar reservas en el futuro. Este lapso de tiempo no nos deja cómodos pero vamos a estar trabajando fuertemente para moverlo y aumentarlas en los próximos años”, explica Echeverry.



Un análisis de la firma Casa de Bolsa explica que Ecopetrol expresa su interés de aprovechar oportunidades de crecimiento “inorgánico” dado su sólido nivel de caja con el objetivo de evitar una reducción en la producción y así aumentar el nivel de reservas.



Sin embargo, un análisis cauteloso hace Juan Camilo Deuder, gerente de Equity Research de Credicorp Capital al precisar que en el último reporte de reservas de Ecopetrol se pueden observar que la compañía no pudo hacer un reemplazo de reservas efectivo en parte por las disminuciones que se tuvieron que hacer debido a los menores precios de certificación de reservas que la TEC le presenta a las compañías listadas en Estados Unidos como condición para poder valorar sus reservas.



“Lo que se ha observado en el comportamiento de las reservas es que viene disminuyendo. Es claro que por ejemplo durante el año 2106 la actividad exploratoria en el país fue bastante baja, así como el ritmo de producción del país y de Ecopetrol, que influyen en el número de sus reservas”, dice Deuder.



Por su parte Cristancho explica que las reservas de Ecopetrol le permitirán su operación para la exploración y producción. Sin embargo deja en claro que ve con escepticismo que estas reservas solo alcancen para el mediano plazo, más si se mantiene la baja actividad exploratoria y la poca adición de reservas que no ha logrado compensar el ritmo de producción anual de la compañía.



“Esto deja a Ecopetrol enfrentado a un escenario en que a futuro van a buscar adicionar reservas bien sea aumentando en el año 2017 su actividad exploratoria o incluso en algunos momentos adquirir compañías que tengan reservas probadas”, enfatiza el analista de Davivienda Corredores.



Ecopetrol seguirá con su operación y mantendrá su meta de producción diaria en 715.000 barriles. Sin embargo Echeverry señaló que el promedio entre enero y febrero pasados ha sido de 723.000 barriles.



“Nosotros hacemos cálculos con un precio de US$50 hasta el 2020, de manera que tenemos una proyección muy moderada. También disminuimos el umbral desde el cual podemos producir utilidades operativas. Antes era de más de US$60 por barril y hoy es menos de US$40”, dijo Echeverry.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio