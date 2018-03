Ecopetrol, la Superfinanciera y la BVC buscan reducir costo de comisiones a accionistas minoritarios

Durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol se expresó, por parte de varios asambleístas, la preocupación ante los cobros de los que son sujetos en las firmas comisionistas de bolsa que administran sus paquetes de acciones.



(Lea: Ecopetrol centraría en 10 campos su esfuerzo para la extracción de gas)



Varios accionistas minoritarios que tuvieron el uso de la palabra expusieron casos en los que, por ejemplo, los dividendos que recibirán este año no alcanzan a cubrir la deuda que tienen con las firmas comisionistas por la administración de sus acciones en años anteriores.



(Lea: Ecopetrol financiará ocho proyectos bajo la figura de ‘obras por impuestos’)



Incluso algunos propusieron que Ecopetrol pagara directamente los dividendos.



Ante esta preocupación a la Asamblea fueron citados representantes de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y de la Superintendencia Financiera.



El presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, dijo compartir esa preocupación y aseguró que junto con la Superintendencia Financiera y Ecopetrol están trabajando para lograr una reducción o eliminación de dichas tarifas en casos en los que no se realicen movimientos ni transacciones con esas acciones.



Una delegada de la Superintendencia Financiera, al igual que Córdoba, explicó que los cobros que hacen las firmas comisionistas de bolsa corresponden a gestiones de información y asesorías que se hacen a los accionistas como parte de las obligaciones que por norma deben hacer para no incurrir en posibles sanciones.



Tanto la Superfinanciera como la BVC se comprometieron a seguir trabajando con la compañía, con el fin de presentar en la asamblea del próximo año una solución a esta preocupación. Inicialmente se habló de una posible flexibilización de la normatividad vigente, para que las comisionistas de bolsa no tengan que hacer tal gestión o asesoría en los casos en los que los accionistas decidan no hacer movimiento alguno con sus acciones.