Con buenas noticias despertaron hoy los accionistas de Ecopetrol. Antes de las 6 de la mañana, la compañía reveló públicamente, a través de la Superintendencia Financiera, los resultados de la petrolera en 2016, que mostraron un repunte positivo.



Además, la empresa reveló que pagará a sus accionistas 23 pesos por acción, en una sola cuota pagadera el 28 de abril próximo.



El pago de este dividendo por acción es un hecho positivo para los accionistas, teniendo en cuenta que para el periodo 2015 no se pagó, ya que en el ejercicio de ese año, la compañía presentó una pérdida neta, en la que no hubo lugar a la distribución de utilidades entre sus accionistas.



Si bien el monto es inferior al pagado a cada accionista entre 2011 y 2014, los resultados señalan que la compañía viene mejorando a pesar de la coyuntura externa y que, de mantenerse ese ritmo y el éxito de la estrategia de ‘apretarse el cinturón’, el próximo año, el dividendo sería mayor. Incluso, algunos esperan que llegue a los niveles pagados antes de la crisis petrolera.



Mientras en el 2011, la empresa pagó un dividendo por acción de $300; en el 2012, el monto del dividendo pagado a cada accionista por título fue de $291.



Durante el 2013 y 2014, el monto pagado a cada accionista siguió bajando ($260 y $133 respectivamente) y finalmente el 2015 no se pagaron utilidades a sus accionistas, que vieron directamente en sus cuentas el impacto de la crisis petrolera.



Entre 2011 y 2016, el dividendo pagado a cada accionista cayó $277.



Para el presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, más allá de los buenos resultados que entregó al país en materia financiera y operacional, está satisfecho y “contento” por poder repartir dividendos a los accionistas e indicó además, que el pago representa 2,3 billones de pesos, lo que equivale a una reforma tributaria.



Según Echeverry, los buenos resultados de 2016, obedecieron al fortalecimiento de caja, la apertura de nuevos pozos exploratorios y el ahorro.