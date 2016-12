Ante la difícil coyuntura del sector petrolero, Ecopetrol sigue con la tarea de poner la casa en orden en materia de costos y gastos con la meta de alcanzar la mejor eficiencia operacional en el corto plazo.



Además, Ecopetrol es una de las pocas petroleras en el mundo que registra utilidades netas en los tres trimestres de 2016. Esto solo lo logra Total, Shell y Exxon. “De resto, todas tienen algún o todos los trimestres en rojo. Compañías como Pemex y Petrobras, las gigantes de Suramérica, han tenido caídas más elevadas y pérdidas”, puntualizó un vocero de la petrolera a Portafolio.



Ese es el estado actual de la compañía, cuyos resultados financieros del tercer trimestre, aunque reportaron una caída del 65% en su ganancias para el periodo, contrasta con el decrecimiento en los gastos operacionales que fueron de un 17%.



Este ahorro, no solo representó sobre la caja una protección de $1,9 billones lo que le da una liquidez en el corto plazo de 1,5 veces el activo corriente sobre el pasivo que le permite atender su obligaciones financieras; sino que además generó un incremento en el margen Ebidta, que como forma de medir la rentabilidad registra un crecimiento por encima del 40%.



(Lea: Las utilidades de Ecopetrol en el tercer trimestre llegaron a $ 229 mil millones)



Para seguir poniendo la casa en orden, uno de los grandes retos de Ecopetrol, por lo menos, es mantener la producción ya que este año ha decaído de una manera significativa. El año pasado la producción fue de 760.000 barriles y para este año ya está por debajo de los 730.000 barriles, advirtió Ómar Suárez, estratega de Acciones de la firma Acciones & Valores.



(Lea: Ecopetrol le apuesta a la tecnología para aumentar su producción)



En cuanto a reservas, Ecopetrol reporta que las probadas están en 1.849 millones de barriles para siete años; sin embargo, en su Plan de Negocios la petrolera durante el 2017 buscará con la reactivación de 20 pozos aumentarlas en 600 millones de barriles.

Ese es el caso del campo Caño Sur en el Meta, el cual aportará, según proyecciones de Ecopetrol, cerca de 25.000 barriles de crudo por día.



Cabe resaltar que la producción de crudo de Ecopetrol dejó de caer.



En el tercer trimestre, la producción fue de 723.000 barriles por día, 3,9% más que en el segundo trimestre. “Claro, es menor que la de hace un año, pero lo significativo es que se rompió la tendencia descendente. Aquí se destaca campo Rubiales y Ecopetrol América, filial en Estados Unidos, donde ya se producen más de 10 mil barriles por día”, señaló el vocero de Ecopetrol a Portafolio.



Indicó además, “que los resultados operacionales son buenos. Ejemplo: las utilidades de operación caen 10,9%, lo que representa un gran logro si se tiene en cuenta la caída de más del 23% en el precio del petróleo Brent en los primeros 9 meses del año”.



Para Ómar Suárez “es importante monitorear la producción de crudo, así como el volumen de reservas. Se puede invertir un Capex importante en exploración pero no necesariamente se tiene que encontrar petróleo”.



Esta apreciación contrasta con la del analista Senior de Acciones de AdCap, David Villán, quien no duda en afirmar que por el contrario el plan de inversiones de Ecopetrol viene contrayéndose.



“Esto va a generar menor producción y menores expectativas de reservas, pero es a lo que el mercado debe acostumbrarse. Una empresa con la producción similar a la actual, con una volatilidad expuesta al cambio y al precio del petróleo”, dijo Villan.



Por su parte, Katherine Ortiz, Analista Senior de Acciones de Corredores Davivienda afirmó que otras operaciones de Ecopetrol buscan fortalecerla más como organización a nivel financiero.



“Se analizará como se viene adelantando el proceso de desinversiones, también están en proceso de venta de algunos activos, incluso hace un mes se pusieron al día con un crédito de Bancolombia, lo que es una muestra de que la generación de caja está mejor”, indicó.



Con respecto a la inversión y Capex, la analista de Corredores Davivienda señala que Ecopetrol puede seguir en línea con la nueva meta del mercado en la medida, siempre y cuando, el precio del petróleo muestre una recuperación.



Y agregó que mientras realizan este tipo de inversiones, Ecopetrol se enfocará en ser una compañía cada vez más eficiente en costos y gastos. Afirma que si la utilidad estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, no significa que en términos operacionales la compañía petrolera no esté siendo mucho más rentable de lo que era.