Ecopetrol ya se pone al día con la Bolsa de Nueva York

En las últimas horas, Ecopetrol presentó ante la Securities Exchange Commission (SEC por sus siglas en inglés) su informe de operaciones y resultados financieros, registrados en el denominado formulario 20-F.



A través de información relevante de la Superintendencia Financiera, Ecopetrol informó a sus grupos de interés que presentó el citado documento, requisito exigido por la SEC al estar listada su acción en la Bolsa de Valores de Nueva York.



“Ecopetrol informa que publicó su informe anual 20-F ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) correspondiente al año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2016”, señala la nota referenciada en la página de la Superfinanciera.



A renglón seguido, el texto señala que “con la publicación, la compañía da cumplimiento a su obligación de reporte de la Forma Anual 20-F ante la (SEC), la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés), los tenedores de bonos y demás acreedores de la compañía”.



“El registro se presentó de manera diligente y antes de lo previsto”, resalta un vocero de la petrolera colombiana, al indicar que “se presentó dentro del plazo dado por la SEC (seis meses prorrogables por otros seis)”.



Tanto el vocero como la nota publicada en el portal de la Superfinanciera destacan “el trabajo conjunto de la Junta Directiva, los revisores fiscales del período 2014-2015, los revisores fiscales para el período 2016 y la administración de Ecopetrol, que permitió culminar el proceso de debida diligencia para publicar el 20-F”.



DE NUEVO EN EL MERCADO



Con el reporte de su movimiento financiero en el 2016 ante la SEC, Ecopetrol vuelve al juego bursátil en la Bolsa de Nueva York.



Además de ya no aplicarse los procedimientos establecidos en la Sección 802.01E del Manual de Compañías listadas en la Bolsa de Nueva York, la petrolera colombiana podrá emitir valores dentro del mercado americano, como lo permite la misma normas de la NYSE.



Así mismo, no tendrá que requerir u obtener ante los tenedores de bolsa “un relajamiento de las condiciones de mercado”.



Cabe recordar que el pasado jueves 25 de mayo, Ecopetrol fue notificada oficialmente por la NYSE por el incumplimiento del reporte de sus estados financieros en el formulario 20_f ante la SEC.



La compañía argumentó que su revisor fiscal para el período 2013-2015 –PriceWaterhoseCoopers–, esperaba para ese momento que se aclarara cuáles eran los cargos que le imputará la Fiscalía General por el caso Reficar, situación que se definirá el próximo 7 de junio.



Los estados financieros de Ecopetrol para el 2016 fueron presentados por la petrolera en Colombia, “en cumplimiento con las normas financieras locales y lo dispuesto por el regulador”.



Ahora, dependerá del precio del barril y su actividad, para que la acción de Ecopetrol tanto en Colombia, como en la NYSE, tenga juego como las grandes petroleras.



