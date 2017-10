Efecty envía mensaje de tranquilidad a sus clientes

A través de un comunicado oficial, Efecty, marca operada por la sociedad Efectivo Ltda., aseguró que los hechos ocurridos en los últimos días, en relación con la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra Luz Mary Rodríguez, su representante legal, por su presunta relación con el escándalo denominado ‘Panama Papers’, no ha afectado ni afectará de ninguna manera su operación que se extiende a nivel nacional.





De esta forma la compañía envía un mensaje de tranquilidad a sus clientes, personas que a través de su red hacen giros, pagos y recaudos de diferentes servicios y convenios.

“Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación tienen carácter netamente individual que no compromete de ninguna manera la operación normal de la organización”, indica el comunicado.



Así mismo, la compañía se muestra en completa disposición para colaborar con las investigaciones que adelantan las autoridades en relación con el proceso que se adelanta en contra de su representante legal, con el ánimo de que todo se esclarezca lo más pronto posible.



La comunicación oficial enfatiza en el hecho de que “a la fecha no existe ninguna actuación judicial o administrativa en contra de Efectivo Ltda. –Efecty-, la organización no ha sido intervenida por ninguna autoridad y, en consecuencia, todos nuestros servicios se prestan con total normalidad. Ninguna autoridad ha puesto en tela de juicio o ha objetado los comportamientos de Efectivo Ltda. a través de cualquiera de sus marcas, por lo que no han concurrido actos que sean objetables por parte de ningún tercero".