Así ha sido el comportamiento del transporte terrestre durante el paro de pilotos

Para nadie es un secreto. El transporte terrestre de pasajeros no atraviesa por un buen momento. Según cifras del Centro de Información Turística de Colombia (Citur) de Mincomercio, la cantidad de pasajeros que salen de las terminales de transporte ha caído cerca de un treinta por ciento en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2016.



De acuerdo con estadísticas de Citur, mientras que al cierre de 2016 se reportaron 100.948.333 viajes en las terminales terrestres, este año la cifra apenas llega a 42.950.492.



(Lea: Viajes por tierra pierden protagonismo con caída de 24%).

Aunque aún quedan cerca de dos meses para que termine el 2017, y falta la temporada de fin de año, el dato no deja de ser preocupante, ya que el comportamiento viene cayendo desde los últimos dos años.



Una de las principales razones de esta caída tiene que ver con el aumento de la oferta del transporte aéreo, con la entrada al país de las aerolíneas de bajo costo. A esto se suma que las personas viajan más en sus carros particulares y que el poder adquisitivo de los colombianos es más alto, hecho que produce que las personas prefieran usar el avión que el bus.



Pese a esto, el transporte terrestre sigue teniendo la mayor porción de la torta en materia de transporte en el país, ya que en promedio, cada año se realizan unos 100 millones de viajes, mientras que el año pasado, las líneas aéreas hicieron 36 millones de traslados.



De hecho, con el paro de pilotos de Avianca, que este miércoles completó 35 días, el panorama para las empresas dedicadas al transporte terrestre parece mejorar, lo que impulsaría un poco las cifras finales.



(Vea además: ¿Cuántos pasajes en flota se vende cada año?).



De acuerdo con RedBus, una plataforma donde los usuarios pueden adquirir tiquetes de bus, y que llegó al país a comienzo de este año, durante los meses de septiembre y octubre, la venta de pasajes ha aumentado significativamente.



Mientras que en septiembre -mes en el que inició el paro- RedBus realizó 14.100 transacciones; en octubre se han realizado 12.750



Ese crecimiento es más evidente si se compara el comportamiento de ventas de meses anteriores. En julio se realizaron 10.850 transacciones y en agosto 11.050. Los datos son concluyentes.



Según Nelson Delgadillo, director del gremio de transportes terrestres de Antioquia (Sotbome), los traslados por vía terrestre han aumentado entre un 12 y 17 por ciento, en los últimos meses.



Sin embargo, agrega que no todo este crecimiento se debe al paro de los pilotos de Avianca. También cuentan hechos como la visita del Papa (esto ocurrió antes de que Acda entrara en huelga) y el masivo tránsito de venezolanos en Colombia.



A esto habría que agregar que los transportadores terrestres no modificaron sus tarifas ante la coyuntura del paro de pilotos, ya que el Ministerio de Transporte reguló los precios, y que la confianza de los usuarios a las empresas transportadoras ha regresado, gracias a campañas para mejorar el servicio y a la infraestructura vial, que ha hecho que los tiempos de traslados terrestres se reduzcan significativamente.



Así las cosas, el panorama parece mejorar para el transporte terrestre en la recta final del año, una época en la que históricamente ha tenido su más destacado desempeño.



Las empresas esperan cerrar con ‘broche de oro’ un año que no ha sido el mejor.



Javier Acosta

@javaco18

Portafolio