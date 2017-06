El crecimiento de Air Europa en el país ha marcado récord

Al lado de las numerosas empresas, de todos los sectores, que están aterrizando en el país, Air Europa llegó el año pasado con toda la confianza puesta en el mercado aéreo colombiano.



Y no se decepcionó, pues según le dijo a Portafolio su gerente general para Colombia, Alberto Cladera, su ruta de Bogotá a Madrid ha sido una de las de más rápido crecimiento en sus años de experiencia en la compañía.



A su vez, el directivo explicó los planes que tienen para la región para continuar consolidándose y cuál es su perspectiva sobre las últimas movidas del sector aéreo que están agitando el mercado.



El sector aéreo está sufriendo varios cambios, entre ellos la baja de tarifas por cuenta de las aerolíneas de bajo costo. ¿Cómo lo está viendo Air Europa?



El mundo de la aviación está sufriendo unas transformaciones importantes. Ya se experimentó en Europa con compañías de bajo costo en las que la gente no creía y con el tiempo, se han instalado. Y los usuarios, al final, terminaron por sucumbir al modelo low cost.



Aquí tenemos compañías exitosas. Y eso sí, todo lo que se trate de darle más posibilidades de viajar a la gente, es una competencia sana pero a la que no estábamos acostumbrados. Y en ese sentido, ese segmento está creciendo bastante y sabemos que Colombia será también una potencia turística.



¿Qué estrategias están implementando para hacerle frente a la baja de tarifas?



Nosotros somos una compañía tradicional, llevamos más de 30 años volando y la firma cuenta con más de 56 aviones. Lógicamente seguimos con el modelo tradicional, que va con el servicio a bordo. Nuestra razón de ser es cuidar a nuestros clientes y marcar la diferencia con el buen servicio y en el tipo de aeronave que utilizamos y eso nos da valor añadido. De hecho, en estos últimos 30 años hemos tenido un crecimiento importante porque el cliente es nuestra prioridad.



¿Y cómo se ven ustedes frente a alianzas como la que hizo Latam Airlines con American Airlines y con IAG o Avianca con United?



Desde el 2007 pertenecemos a la alianza Skyteam y dentro de ella están compañías como Delta, Air France, KLM, AeroMéxico. Entonces, en el mercado aéreo eso nos permite también contar con más de 1.000 frecuencias o más de 1.000 puntos de conexión en toda nuestra red. Y en esos cambios que está experimentando el sector, todo este tipo de alianzas son buenas. Y frente a ello, ya tenemos una hoja de ruta en donde tenemos un crecimiento cada vez mayor y, en donde nuestra apuesta por Latinoamérica es cada vez más importante. De hecho, ya estamos volando a 14 países en esa región, 14 en Europa y 12 ciudades españolas.



¿Cómo ha sido su crecimiento en Latinoamérica?



El año pasado abrimos la ruta de Bogotá a Madrid y dentro del próximo 28 de junio se cumple un año de estar operando en Colombia. Además, el pasado 16 de diciembre abrimos la ruta a Guayaquil.



Actualmente estamos operando la ruta entre Uruguay y España con cinco frecuencias semanales, también a Buenos Aires con un vuelo diario, a Paraguay, Perú, entre otros.

Entonces en este 2017, es verdad que la adquisición de las 22 aeronaves ha sido un paso importante pero no vemos una apertura de rutas para este año. Sin embargo, en el 2018 sí hay varias opciones para seguir creciendo en el continente.



Y desde su llegada a Colombia, ¿cómo se ha comportado el mercado?



Ha sido muy positivo, de hecho, el año pasado tuvimos una ocupación en la ruta Bogotá-Madrid de un 92% con más de 89.000 pasajeros transportados en seis meses. Lo cual nos tiene muy satisfechos, pues es también un mercado muy competitivo con grandes organizaciones. Incluso, este año estamos logrando una ocupación mejor. Y con eso, creemos que en un tiempo récord hemos llegado a consolidar una compañía aérea que al principio la gente desconocía. Hoy, la ruta a Bogotá ha sido tan exitosa, que es una de las que más rápido se ha consolidado. E históricamente, un destino nuevo se tarda en consolidarse, y en Colombia, específicamente, ha sido muy positiva. Lógicamente, nos ha favorecido mucho la exención de la visa Schengen.



Frente a las otras rutas que ustedes vienen consolidando en Latinoamérica, ¿se puede decir que es una de las que más ha crecido?



Llevo muchos años en la compañía y es mi tercer mercado que he tenido la oportunidad de abrir, nunca habíamos tenido un éxito tan grande como el que tuvimos en Bogotá. Y sumado a eso, es el primer trayecto en la historia de la compañía que desde el día número uno empezamos con un vuelo diario.



¿Y por qué tomaron esa decisión en Colombia?



Actualmente, con el proceso de Paz, el país se está posicionando a nivel mundial como uno de los destinos más atractivos, no solo turísticamente sino también en inversiones y como una región nueva por conocer.



Creemos que Colombia ha hecho un grandísimo trabajo en la promoción de su país y hoy se ve como un territorio diferente, moderno y con muchas oportunidades. Y el que lamentablemente, no se había podido descubrir antes.



María Camila González

marola@eltiempo.com