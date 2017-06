El crecimiento de Avis va por encima del 30% este año

Si bien la coyuntura no es fácil, el negocio de rentar autos y la línea del renting están creciendo a pasos agigantados en el país.



El gerente general de Avis en Colombia, Andrés Hernández, indica que aunque el sistema del arrendamiento de flotas de vehículos para empresas es pequeño en el país, eso lo hace también atractivo por el espacio que hay para crecer.



¿Qué es Avis en el país?



En Colombia, Ecuador y Perú, la marca Avis es operada por Mareauto, una empresa de la corporación Maresa, un grupo ecuatoriano con 37 años de experiencia en el sector automotor y una de las 12 empresas líderes del sector privado de ese país.



Mareauto Colombia S.A.S. opera la franquicia Avis desde hace 8 años. Y nuestras líneas de negocios son la renta de vehículos a corto y largo plazo (diario y renting respectivamente).



Estamos en las 6 de las principales ciudades colombianas con 10 agencias ubicadas principalmente en los aeropuertos.



¿Cómo operan en ‘renting’?



Es un mercado en el que se ha avanzado bastante, hace unos años a los empresarios no les interesaba y, la verdad, no le ponían mucho cuidado a uno.



Hoy, lo escuchan y muchos le saben sacar provecho, pues se trata de que nosotros les entregamos la flota y se la administramos; ellos nos pagan el arriendo, pero nosotros podemos asumir toda la administración del activo incluidos seguros, mantenimientos, disponibilidad, repuestos y la compañía simplemente paga un canon mensual.



¿Cómo les va hoy en esa línea?



Tenemos una flota de 2.000 vehículos en esa línea, con un crecimiento anual promedio de los últimos 4 años del 50%.



¿Por qué una empresa soltaría su flota de camiones, por ejemplo, para que otro la administre?



Las industrias buscan descargar la carga financiera y administrativa que supone tener muchos vehículos, cuando no es su core business.



Nosotros realmente somos un aliado de las empresas. Les entregamos la flota nueva, los asesoramos en cuál es la mejor máquina para el servicio que ellos requieren y les garantizamos disponibilidad 7/24.



La compañía tiene talleres propios y usamos, entre otras cosas, filtros de aceite que nunca requieren cambio, eso hace la rutina de mantenimiento mucho más fácil y rápida.



¿Eso resulta más caro que comprar?



Cuando uno presenta el proyecto, los empresarios lo primero que miran es el precio.



Pero cuando conocen de disponibilidad y calidad, de las máquinas y acceder a un back up de flota siempre, se dan cuenta que somos la mejor opción del mercado. No somos una simple compañía de arrendamiento de carros repartidores o camiones, somos un aliado con el que se puede contar y tenemos la experiencia y el conocimiento para ser el mejor partner en esa línea de negocio.



Pero le digo que no. El renting no resulta más costoso que comprar, pero sí es más eficiente y le genera más retorno a las empresas, que tener un capital perdiendo valor en muchos carros que con el tiempo resultan muy costoso de mantener, de controlar y de tener siempre disponibles.



Varias compañías, que son nuestros clientes, nos han mostrado como se concentraron en su negocio y se volvieron más eficientes, dejando de lado la línea del transporte de sus productos.



Nosotros tenemos personas especializadas haciendo esas tareas, hay monitoreo de las máquinas, cuidado preventivo y tenemos al día los documentos que las autoridades piden para cada tipo de transporte.



¿Y cómo les va en el nego- cio típico de rentar autos?



En lo que son autos de arriendo diario tenemos una flota a de 400 automóviles, con un crecimiento anual promedio de los últimos 4 años del 43%.



¿Ustedes deben conocer mucho de carros?



Al trabajar con tantos vehículos somos uno de los mayores compradores individuales del país y tenemos amplio conocimiento sobre las marcas y los modelos, debido a su uso diario en diferentes faenas y al seguimiento que les hace. De hecho, como parte de nuestro trabajo probamos carros para evaluar su desempeño en trabajos exigentes.



¿Cómo les ha ido este año y cuáles son sus metas?



El primer trimestre fue muy bueno para nosotros crecimimos por encima del 35 por ciento y planeamos mantener en todo el año una cifra similar.



En cuanto a clientes tenemos una base para renting superior a las 200 empresas y queremos que siga en aumento.