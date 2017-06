El fenómeno Tostao’ se extiende a Medellín

La cadena de tiendas Tostao’ Pan y Café empieza el plan de crecimiento a nivel nacional, con operaciones en Medellín.



El viernes pasado empezó a operar dos locales en Bello y Belén.



Pedro Gasca, orientador general de Bakery Business International (BBI), firma operadora de la marca, explica los avances en Bogotá y las perspectivas en la capital antioqueña.



¿Cómo está la cadena en puntos de venta?



En este momento tenemos 137 puntos en Bogotá y dos que abrimos el viernes pasado en Medellín.



¿Inician operaciones en la capital antioqueña?



Exacto. Estamos haciendo un piloto y es el comienzo en esa ciudad. Los primeros están en Bello y el otro está en Belén.



¿Cuántos pueden abrir allá?



Estamos trabajando locales para abrir en El Poblado, en Itagüí y en Envigado. Pero no hay todavía una proyección.



¿Qué zonas quieren conquistar en Bogotá?



La idea es cerrar el año con 230. Creemos que Tostao’ es sin estratos, lo que significa que donde haya buen flujo de público puede ser una buena zona para nosotros. No es que nos estemos concentrando en un sitio específico.



¿Tienen dificultades para encontrar sitios?



Lograr una buena ubicación no es tan fácil como uno quisiera. Sin embargo, consideramos que el mercado se está moviendo y que estamos cumpliendo la meta de abrir 12 tiendas al mes. Eso quiere decir que con una tarea de búsqueda hay locales para poner Tostao’. Además que nuestros estándar de tienda es de 50 a 60 metros cuadrados, lo que nos permite encontrar mayor oferta de espacios de estas dimensiones. Todos los locales son en arriendo y operados directamente por nosotros.



¿Con una expansión tan acelerada, como responden a la proveeduría?



Es un tema operacional, en el cual hay que tener en cuenta la proyección de los establecimientos que vamos a abrir mes a mes y cuántas son las ventas. Hay que hacer el crecimiento logístico para poder cumplir la demanda de los que están en operación y de los que se abren día a día. Traemos de diferentes países de Europa el pan precocido y lo que hacemos es que lo horneamos en cada uno de los puntos. Osea, que ciento por ciento del pan es fresco. También es importante decir que una parte de nuestra panadería es local: las tortas, los pasteles gloria, por ejemplo.



¿Cómo organizan esa logística con la expansión en Medellín?



Allá tenemos un centro de distribución para poder suplir la demanda. Y tenemos nuestro centro de distribución en Bogotá.



¿Está lista la tercera ciudad?



Todavía no, por el momento



¿Cómo responden los consumidores al modelo de negocio?



Nuestros consumidores están viendo los valores que tenemos frente a la marca. Especialmente el concepto ‘sin estratos’ que permite consumir en Soacha en la mañana y más tarde en el norte cuando el cliente se desplaza a su lugar de trabajo. Tenemos el mismo precio sin importar en donde tengamos la tienda. La gente nos encuentra en cualquier sitio de la ciudad.



¿Cómo les va con los productos que complementan la oferta de café y pan?



Nosotros queremos que no nos vean solamente como una panadería, sino que la gente pueda tener onces, almuerzo y comida. Obviamente, la mayor proporción está en café y productos de pan, pero el resto de productos se está moviendo muy bien porque la gente tiene una opción con muy buena calidad y muy económica. Un sánduche nuestro está en $ 3.800 más o menos. Si se le suma un café o una gaseosa, una persona puede almorzar perfectamente con $5.000 pesos.



¿Y el café?



Les compramos a terceros. Tenemos una tostadora de café en Manizales. Eso quiere decir que todo el café lo compramos directamente en Chinchiná, en el triángulo del café. Lo empacamos, lo tostamos y lo servimos dentro de nuestros Tostao’. Garantizamos que es café colombiano sin pasilla.



Y también tenemos capacidad en la tostadora para venderle a terceros, al segmento de horeca (hoteles, restaurantes y casinos). Estamos ampliando nuestro portafolio de café para poder venderlo al publico en general, tanto empresas como personas naturales.



