‘El Gobierno debería apoyarse más en las cooperativas’

En el marco del Taller Internacional del Ahorro y Crédito que se realizó en Cartagena, las cooperativas del país mostraron su desacuerdo con varias de las medidas que se establecen desde el Estado, como por ejemplo, las desventajas frente a los bancos y la falta de apoyo en temas crediticios, principalmente para el tema hipotecario.



Uno de los cuestionamientos por parte de este gremio es la falta de inclusión en proyectos gubernamentales como ‘Mi Casa Ya’, que ofrece para los compradores reducciones del 2,5% en la tasa de interés para la compra de vivienda ubicada en los rangos medio y alto (No VIS), las cuales oscilan entre los $110 millones y los $321 millones .“Nosotros le estamos reclamando al Gobierno porque nos excluyó de el programa de ‘Mi casa ya’, en donde hay una reducción importante en las tasas de interés. Esto ha sido un gran error porque en las cooperativas tenemos la posibilidad de ofrecer beneficios a las personas para la compra de no VIS. Nosotros podríamos ayudar a cumplir las metas del Estado a través la financiación de este tipo de vivienda”, resaltó Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin.



Uno de los llamados que se hacen desde las cooperativas es que el Gobierno las ‘ponga a jugar con la cancha igual’, es decir, estableciendo para este sector las mismas garantías que reciben las entidades bancarias tradicionales. Con respecto a este tema, Valderrama resaltó que si Findeter vuelve a ofrecer las líneas de redescuento que estaba manejando antes, “podríamos desarrollar programas de vivienda y de esta forma lograr jalonar de manera importante este sector que en el último año no ha crecido como se esperaba”.



Las líneas que se manejan desde Findeter han impulsado en gran medida los beneficios que ofrece el sector cooperativo para las personas, un ejemplo de esto es la cooperativa Confiar, que gracias a estas líneas obtuvo un crecimiento de cerca del 40% en los últimos años. Sin embargo, tras la liquidación de Lada, que era una compañía de finaciamiento internacional con la que estaba trabajando Findeter, se redujo de manera significativa el apoyo que se le estaba otorgando a este gremio y por ese motivo, no se ha podido revaluar un modelo que les permita obtener réditos a las personas, sobretodo en materia de vivivienda. Según Valderrama, “desde esa entidad gubernamental aseguran que no poseen los recursos necesarios”.



Otro de los asuntos que piden que sea revisado por parte del Estado, es que a las cooperativas las están haciendo a un lado y le están dando prioridad a las entidades bancarias, por ejemplo, con el tema de Findeter en donde se sintieron ‘homologados’ apenas surgió un problema de recorte de presupuesto, y no se les ofrecieron soluciones para suplir algunos déficits que se presentaron en sus carteras.



Igualmente, están solicitando que haya parcialidad en lo que se refiere a los seguros de depósito, porque Fogafin, que cubre a las entidades financieras en caso de ocurrir inconsistencias, les ofrece $50 millones, mientras que Fogacoop, que asegura a las cooperativas del país, únicamente les ofrece $12 millones en caso de algún siniestro. Según Valderrama, “por ese motivo no hemos podido crear un fondo de garantías que nos permita también obtener un aval en caso de presentarse algún inconveniente. Queremos que sea posible que nos vinculen también a Fogafin, sin importar los costos o los trámites que debamos realizar para conseguirlo y lograr así una igualdad en materia económica tanto para los bancos como para las cooperativas”.



VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL



Desde este gremio afirman que con un acompañamiento importante por parte de las entidades gubernamentales podrían suplir sin ningún problema el tema de vivienda de interés social en el país, apoyados en programas como ‘Mi casa ya’, y de esta forma impulsar a más colombianos a adquirir su inmueble. Valederrama dijo que: “Estamos preparados para trabajar en conjunto con el Estado, pero es importante que exista un interés por parte de ellos también”.



Desde Fecolfin aseguran que su cartera morosa está más baja que la de los bancos, y que tienen la misma cobertura que ellos. Además, una relación de solvencia mejor que estas entidades financieras. “Tenemos un capital institucional por $680 mil millones que nos soporta en caso de cualquier desfalco y que representa una solidez bastante importante. Vale recordar que desde 1998 no hemos tenido ningún inconveniente crediticio o problema en materia financiera, por esos somos uno de los sectores más fuertes y de inversión segura en todo el país”, destacó el presidente de Fecolfin.



A nivel cooperativo, Colombia todavía está muy rezagada y la situación empeora cuando se ve a las entidades bancarias como la única opción en materia crediticia, un problema que sucede principalmente por un desconocimiento de las personas para acceder a las opciones que se ofrecen desde este gremio y por el poco impulso por parte del Estado para acercarlas al público. “Por ejemplo, en Alemania el 60% de la actividad crediticia la realizan a través de economías sociales, con las cooperativas y las cajas populares, en donde hay una igualdad en el mercado y no se favorece a los demás”, señaló Valderrama.



EL PRÓXIMO GOBIERNO



Las expectativas de Fecolfin están puestas en las elecciones del 2018, así como el manejo que se le dé al tema crediticio en el país. Por eso, le apuntan a ofrecer su agenda de trabajo al próximo mandatario y explicarle cuáles son sus propuestas para fortalecer la economía en temas como infraestructura y vivienda. Sobre este tema, el presidente de Fecolfin recalcó que en Colombia el indicador Gini es una vergüenza, ya que está ubicado entre los más bajos en el mundo, aumentando cada vez más la desigualdad financiera entre los colombianos. Por eso, “debemos fortalecer la economía solidaria y corregir las asimetrías del mercado. Creemos que el Gobierno debería estar detrás de nosotros, porque hemos demostrado que tenemos un capital bastante importante para solventar cualquier tipo de necesidad. Así, nosotros esperamos que para el próximo año nos tengan en cuenta”, concluyó.