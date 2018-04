El gran reto para las Pymes colombianas: conquistar a los nativos digitales

La transformación digital es un tema que se ha tomado gran parte de las agendas de las pequeñas y medianas empresas en el país, sin embargo hay un nuevo factor al que le deberían prestar una minuciosa atención: las nuevas generaciones de consumidores.



Para nadie es un secreto que en unos cinco o diez años, los actuales modelos de negocios ya no estarán vigentes y no funcionarán como se espera, por lo que si hoy en día las compañías no se toman un momento para pensar cómo aplicar tecnología para cambiar, probablemente no saldrán bien libradas.



(Lea: Transformación digital y 3 lecciones)

De acuerdo con la consultora Consensus, en 2 años se espera que el 73% de la inversión que se va a hacer en tecnología a nivel mundial, estará concentrada alrededor del internet de las cosas o de la inteligencia artificial, así como en los nuevos consumidores, aquellos llamados ‘Nativos Digitales’.



(Lea: Empresas y los retos con la transformación digital)



“Para las empresas que logren adaptarse a esta transformación digital es clave que empiecen a entender que se está formando una nueva generación de consumidores, se trata de aquellos adolecentes que para el 2025 empezarán su vida laboral, y serán ellos quienes dominen la actividad económica”, afirmó Consensus.



Ante esto, además de recomendar a las pymes la implementación de estas dos tecnologías que le aportarán al análisis de datos y a la toma de decisiones, es necesario buscar un asesoramiento y un acompañamiento durante el proceso e implementación, con el fin de encontrar si la forma que están empleando para llegar al consumidor es la adecuada o no.

​

“Esto tiene una implicación muy grande dentro de las organizaciones y es fundamental que toda compañía se pregunte ¿quién es mi cliente? ¿Quién es el cliente de mi cliente? Y cuál es la persona que está detrás de cada una de esas organizaciones ya que ese nuevo perfil de consumidores es el que va a determinar la forma en la que voy a hacer negocios con las compañías”, agregó la consultora.



Otro de los grandes retos que enfrentan las Pymes con relación a las nuevas generaciones son los perfiles profesionales, que con los avances de la tecnología, también se transformarán.



Ante esto, Consensus afirmó que, aunque muchos académicos coinciden en que para el 2035 el 53% de todos los trabajos serán reemplazados por tecnología, los empresarios no deben preocuparse por esto. La consultora consideró que simplemente se crearán nuevos roles, puesto que ningún robot tendrá la posibilidad de desarrollar habilidades blandas, como el liderazgo, la adaptabilidad y la solución de los problemas.



“Los humanos siempre existiremos porque somos los que realmente tenemos que definir cómo funcionan las cosas”, señaló Benjamín Archila, gerente de Consensus.



Así, frente a este reto, la consultora recomienda que las pymes y en general las compañías, conocer aquellos casos de éxito que les puede servir de orientación por el camino de la transformación digital, lo cual les permitirá tomar decisiones como, por ejemplo, si es mejor tener una tienda física o una presencia en el mundo virtual a través del eCommerce.



LO QUE DEBERÁN TENER EN CUENTA



Adicional a esto, Consensus llamó la atención en tres pilares a los que las compañías deberán prestar atención si quieren alcanzar una transformación digital acorde con los nuevos modelos de negocio.



Innovación:



Hay que entender que hay 3 escenarios



• Las compañías pretenden fidelizar a sus clientes.



• También se preocupan por mejorar procesos, pero no se dan cuenta que esto no genera tanto valor y no aumenta la expectativa que un cliente pueda tener.



• A mediano y largo plazo lo que realmente puede garantizar crecer y mantener las organizaciones será conseguir la introducción de nuevos productos y servicios.



Software



Las empresas deben pensar en qué están haciendo o qué van a hacer para tomar la ventana de todo esto que les brinda “Internet de las Cosas” (IoT), para transformar sus negocios y ser más rentables y productivos. Podemos ver que hoy en día los negocios son negocios de Software, los negocios son algoritmos, los negocios son de tecnología, y el reto radica en que las empresas aprendan cómo deben aplicar esa tecnología y ese software a sus modelos de negocios para garantizar la supervivencia y ser más competitivos.



Comprador



Las empresas deben tener certeza de que el consumidor ha cambiado y se están formando nuevas generaciones de consumidores a los que hay que llegar de una forma diferente.