El Grupo Éxito suma 100 tiendas del modelo Surtimax en Brasil

Con un centenar de locales, Grupo Éxito extiende en Brasil su modelo de Aliados Surtimax bajo el nombre CompreBem.



Así lo anunció el presidente de la compañía, Carlos Mario Giraldo, al comentar los resultados financieros al cierre del tercer trimestre del año, y explicar los avances en los negocios, tanto en Colombia como en los países en donde opera.



La marca se ha extendido a través de minimercados de Sao Paulo.



Giraldo dijo que CompreBem suma 85 establecimientos y para final de este año la meta es completar un centenar. Aliados Surtimax en Colombia ofrece a los tenderos capacitación y la opción de operar y crecer con sus propios negocios, con el acompañamiento de la marca Surtimax.



Otra novedad del Grupo Éxito en Brasil tiene que ver con la decisión de Grupo Pão de Açúcar, filial en ese país, de vender Vía Varejo (líder en electrónica, electrodomésticos y muebles), con el fin de focalizar sus esfuerzos en alimentos, permitiendo capturar las oportunidades de expansión en ese mercado.



Con respecto a la operación en Argentina, Giraldo destacó que siguen los planes de crecimiento, en medio de una año que se considera de transición para su economía, mientras que en Uruguay el reporte es favorable.



Las ventas consolidadas del Grupo Éxito ascendieron a 16,6 billones de pesos, con un crecimiento de 12,1 por ciento en el tercer trimestre del año.



En relación con el comportamiento del mercado colombiano, el acumulado a septiembre es de 7,9 billones de pesos, con un crecimiento del 7,8 por ciento.



En el tercer trimestre del año, las ventas de la cadena en el país sumaron 2,7 billones de pesos, con un crecimiento de 10,6 por ciento.



Para Carlos Mario Giraldo, lo más destacado del tercer trimestre es el dinamismo de sus marcas en el mercado colombiano.



El directivo resaltó el hecho de que en ese último perioodo las ventas crecieron 10,6 por ciento, en un momento en que la economía se ha estado resintiendo. Según el Dane, la cifra de aumento en la facturación para el comercio fue de 0,1 por ciento.



“Creo que se ve un dinamismo, especialmente en la marca Éxito, que ha tenido un gran resultado en el negocio de alimentos en frescos y alimentos procesados”, comentó Giraldo.



Igualmente, el Presidente del Grupo destacó el comportamiento, con un alza mayor al 20 por ciento en el negocio textil.



A su juicio, esto se debe a un resultado combinado entre el positivo desempeño de las marcas propias.



“Hemos aprovechado un buen momento que vive la economía con la sustitución de las importaciones. Se importa menos ropa a Colombia. Hoy, cerca del 50 por ciento de las ventas corresponde a marcas nuestras”, explicó.



“Esto nos va a llevar a ventas cercanas a 11 billones de pesos solo en el país”, estimó el directivo, al explicar que la cadena también ha mantenido el plan de expansión en el territorio nacional.



CON PÉRDIDAS



El balance entregado por la compañía evidencia en el acumulado del año pérdidas por 147.971 millones de pesos, en tanto que en el tercer trimestre se situó en 100.304 millones de pesos.



Al explicar las razones de la pérdida, Giraldo dijo que hay una presión de los costos financieros que provocan que no haya utilidad neta.



Básicamente, el endeudamiento que tiene la compañía y que se había utilizado para las adquisiciones afuera hoy tiene un costo que es 3 puntos porcentuales (4,75 a 7,75) superiores frente al año pasado por el incremento de las tasas de interés del Banco de la República en los últimos 12 meses.



“Ese incremento adicional tiene un costo para nosotros, que no estaba previsto, de unos 50 millones de dólares”, indicó.



Por otro lado, dijo el directivo, “Brasil no recupera sus márgenes de rentabilidad y nosotros recibimos una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos de ese mercado”.



RENOVACIÓN EN SU OFERTA DE TECNOLOGÍA



El Grupo Éxito anunció un nuevo formato de venta de tecnología en cuatro almacenes del país, con el fin de acercar más a los consumidores a la compra de estos productos.



Según los estudios, los clientes en Colombia prefieren las facilidades de pago al momento de decidir una adquisición, la cual es más racional que impulsiva. Por eso requieren asesoría y opciones de financiación, según María Fernanda Zuluaga, gerente corporativa Negocio de Entretenimiento del Grupo Éxito. Inicialmente el formato estará en los puntos de venta de Américas, Calle 80 y Colina Campestre, en Bogotá, y Carrera 51 B, en Barranquilla.