Las diferencias salariales entre la aerolínea y la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa), después de 25 días de negociaciones, hasta el momento son distantes. En el nuevo pliego de peticiones, los pilotos piden un aumento de 25 por ciento para los pilotos y 12 por ciento para los copilotos, según José María Jaimes, presidente de Odeaa.



Jaimes argumenta que lo que están pidiendo es que se les paguen los sueldos que tienen los pilotos de Avianca Perú, los cuales están entre 11.500 dólares y 13.000 dólares, para la flota de Airbus 320 con un promedio de 20 años volando, cuando en Colombia apenas llega a 6.000 dólares, “Lo que queremos simplemente que se acerquen las sumas porque somos los pilotos más baratos de la región”.



Asegura que no aspiran a ganar lo mismo que un piloto en Europa o Estados Unidos, que es de 15.000 a 25.000 dólares mensuales, y menos a sueldos del medio oriente, a donde agrega que se han ido más de 80 pilotos de la compañía.



El presidente de Odeaa afirma que no solo tienen unos salarios más bajos respecto al resto de aerolíneas de la región, sino que además la nueva reforma tributaria aprobada en diciembre disminuyó sus ingresos en cerca de un 20%.



La explicación es que desde hace 40 años los pilotos, por haber sido miembros de las fuerzas armadas tenían una base gravable mínima. Política utilizada también por el Gobierno nacional también para impulsar el sector aéreo colombiano y por esto los sueldos eran más bajos, pero quitaron la exención. “Hablamos con el ministro de Hacienda para que el desmonte fuera progresivo y el impacto no fuera tan fuerte tanto como para ellos como para nosotros, pero no quisieron”, agrega.



A pesar de las diferencias, Jaimes aclara que están dispuestos a reducir la distancia en la negociación para llegar a una concertación.



LA RESPUESTA DE AVIANCA



A los argumentos del presidente de Odeaa, Avianca responde que la aerolínea es una empresa multilatina que se rige por normas laborales de cada uno de los países donde opera y que en el caso de Perú existen tres variables importantes:



- Los ingresos de los pilotos se pagan por horas de vuelo, lo cual flexibiliza sus salarios, llegando a topes altos. En Colombia los pilotos solo vuelan 70 horas mensuales.



- Los pilotos en Perú deben pagar de sus salarios una tasa tributaria del 42%.



- Los salarios atienden el costo de vida de cada país y allí es más alto.



- En Perú, el escalafón les permite ir mejorando los ingresos hasta llegar a 16.000 horas de vuelo y ahí llegan al tope. En Avianca Colombia tienen una prima de antigüedad que les permite mejorar sus ingresos anualmente sin tope de horas de vuelo. De allí que se tengan hoy en día pilotos con ingresos mensuales de 31 millones de pesos.



La compañía agrega que actualmente les está haciendo una oferta que les cubre el impacto de la reforma tributaria y adicionalmente les hace una propuesta de ingresos por productividad y eficiencia operacional. A lo que se le suma una propuesta de incremento de la inflación más 1,5% en el salario fijo.



La aerolínea argumenta que les entrega una prima de antigüedad que permite cada año incrementar el ingreso del piloto, generándole un mayor poder adquisitivo. Adicionalmente entrega una póliza de salud que cubre el 100% de su servicio médico, que incluye cirugías, odontología y la totalidad de los medicamentos formulados.



Así mismo, un copiloto recién incorporado a la compañía gana alrededor de siete millones de pesos.



De la misma manera, los pilotos tienen derecho a un número ilimitado de tiquetes a nivel nacional y un número determinado para viajes internacionales con tarifas muy económicas, que incluso pueden llegar a ser gratis dependiendo de la antigüedad del piloto. También tienen oportunidad de acceder a cabina ejecutiva en algunas ocasiones, así como ceder tiquetes a sus familiares.



Por último, los 1.200 pilotos que hacen parte de Avianca en Colombia representan el 10% del total de la planta de la aerolínea, pero aproximadamente el 40%del costo de la nómina.



(Vea la carta que le acaba de enviar Avianca a los pilotos).