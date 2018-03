El médico que ha creado 20 clínicas donde trata solo con cannabis

En solo cuatro años, Danial Schecter ha fundado 20 clínicas en Canadá bajo la marca Clínica Médica Cannabinoide (CMClinic), donde solo se administran tratamientos con base en el cannabis medicinal. Esto haciendo la salvedad de que el concepto de clínica en ese país se aplica para centros donde solo se atiende por consulta externa, mientras que el de hospitales implica la posibilidad de internar pacientes.



En reciente visita a Colombia, invitado a un evento académico de la firma Khiron, este médico familiar habló con Portafolio sobre su experiencia y el potencial de nuestro país en ese campo.



¿Cómo empezó con el cannabis medicinal?



Mi experiencia en atención de pacientes con cannabis data de seis años atrás, más o menos. Me interesé muchísimo por el tema después de estudiar con investigadores de muy alto nivel en Canadá. Con ellos entendí que estos tratamientos pueden ser muy benéfico para temas como dolores, epilepsia, ansiedad e insomnio.



En el 2013 cambio la regulación de mi país y se volvió mas fácil conseguir cannabis si era recetado por los médicos. Muchos pacientes se sintieron entusiasmados con esa posibilidad, pero los médicos no porque no tenían ni el conocimiento ni la experiencia para hacer las evaluaciones con el fin de poderlos recetar.



¿Solo tratan con cannabis?



Yo comencé la clínica en julio del 2014 con un colega y recibí muchísimas críticas de los colegas. Nos dijeron que debíamos estar locos y que comprometíamos nuestro prestigio profesional. Así que decidimos solo ver pacientes referidos o remitidos por otro medico familiar. Estábamos muy nerviosos porque en los primeros meses solo nos refirieron 500 pacientes, que eran muy pocos.



¿Cuándo cambió la cosa?



Con los primeros cien pacientes los resultados fueron sorprendentes en manejo de su insomnio, tenían menos dolor y debían usar menos medicamentos; pudieron regresar al trabajo y eran personas mas funcionales. Los doctores vieron esa mejoría y comenzaron a mandar a muchísimos más. Igual los familiares vieron la mejoría e iniciaron a pedirles a los doctores que los remitieran.



Así que llegaron demasiados pacientes y contratamos más doctores, los capacitamos y creamos más clínicas, ya no solo en Toronto sino en otras ciudades. Tenemos más de 40 médicos y hemos evaluado más de 40.000 pacientes.



¿Creará más hospitales en Canadá?



Especialmente veo la necesidad por los pacientes y los doctores. El número de personas que han tenido acceso al cannabis medicinal aumento de unos 9.000 en el 2013 a 235.000 en la actualidad. Ese es el tamaño actual del mercado en mi país.



¿O sea que hay otros hospitales en Canadá?



Nosotros fuimos los primeros, pero luego ha habido varios que han copiado la iniciativa.



¿También investigan?



Cuando montamos estos consultorios recibimos un mandato que tenía tres partes: convertirnos en un centro de excelencia para pacientes que usaran cannabis medicinal, hacer investigación en estos y educar a la comunidad médica y a la población en general. Todos los pacientes están involucrados en un protocolo prospectivo de recolección de datos, lo que nos permite determinar qué tan efectivo es el medicamento, ver si disminuyen el uso de opioides y publicar los resultados.



¿Proyecta fundar clínicas fuera de Canadá?



Personalmente, no pienso establecer consultorios en Colombia, pero si otras organizaciones como Khiron quieren montar un modelo similar, podría dar apoyo en capacitación y en establecer protocolos de tamizaje, dosificación y monitoreo de medicamentos.



¿Qué potencial le ve al cannabis medicinal?



Hay una enorme oportunidad en todos los países. Cada vez en más lugares se esta aprobando el uso medicinal. Con un aumento en la educación, la seguridad y efectividad de estos medicamentos, habrá mayor aceptación. Es muy importante entender que hay una gran diferencia entre el cannabis medicinal y la marihuana de uso recreativo. La segunda normalmente es fumada con la intención de llegar a estados de euforia, y el medicinal no se fuma sino que se ingiere en aceites o cápsulas similares a los antibióticos, sin llega a estados eufóricos.



¿Hay suficiente oferta en Canadá?



La situación en Canadá es la siguiente: en este momento solo se esta usando el cannabis como medicamento, pero se planea legalizar el uso recreacional en el 2018. De suerte que hay suficiente para los médicos actuales, pero si entra la demanda recreacional, si es posible que la demanda aumente.



¿Por qué no crear clínicas en Colombia?



A mi esposa le gusta que yo esté en Canadá la mayor parte del tiempo posible y también es importante desarrollar la experticia local para poder crear este tipo de consultorios en Colombia. Es la razón por la cual preferiría ser consultor o dar apoyo para la creación de este tipo de clínicas.



¿Qué tipo de preparación necesita un médico para usar estas terapias?



Un médico necesita educación de parte de sus colegas y de las sociedades médicas, así como de las compañías farmacéutica, igual que cuando se introduce cualquier tipo de medicamento al mercado.