El plan de Avianca para que el paro de pilotos no afecte sus finanzas

Hoy se cumplen 34 días desde que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) comenzó una huelga, y sus impactos en las finanzas de Avianca se están empezando a sentir más fuertemente, aun cuando la empresa ratifica que el ‘coletazo’ ha sido leve.



Lea: ('Se ha satanizado el paro', pilotos de Acdac).



Un análisis financiero independiente, conocido por este diario, indica que “la compañía ha dejado de percibir unos US$2,5 millones por día por concepto de ventas durante el cese, pero la aerolínea compensa parcialmente este menor ingreso con la reducción de los costos variables asociados a la operación”.



Lea: (Desde hoy, Avianca opera 20 vuelos diarios adicionales).

Eso quiere decir que al haber operado menos vuelos la empresa pudo ahorrar en consumo de combustible, tarifas administrativas aeroportuarias y pago de honorarios a los pilotos que están en paro, con lo cual las pérdidas totales podría estar entre $70.000 millones y $90.000 millones, tomando como base que, a diario, dejan de percibir entre US$700.000 y US$900.000, como lo han expresado varios analistas.



Lea: (Los pecados del sindicato de pilotos en su pleito con Avianca).



Sin embargo, estas cifras están lejanas del cálculo de $250.000 millones a los que subirían las pérdidas, si no se contaran los ahorros que trae consigo el cese parcial de actividades.



Sumado a lo anterior, la aerolínea viene implementando hace varias semanas su plan de choque para enfrentar la contingencia, el cual se ha basado en continuar operando con su capacidad disponible, permitiendo una normalización de las compensaciones por cancelación de vuelos.



“Es decir, a menos pasajeros afectados, menos dinero comprometido en compensaciones”, señala el informe.



A esto se añade que la aerolínea nacional ya reactivó su sistema de ventas al 100%, debido a que, con el objetivo de estabilizar sus ingresos, diseñó y publicó un itinerario específico para la emergencia.



HABILIDAD FINANCIERA



“Eso demuestra la habilidad financiera de la aerolínea, al aplicar estas decisiones que buscan proteger sus finanzas y mantener la confianza de sus inversores”, reza el informe.



Pero lo anterior no es lo único que revela dicha habilidad. Basta con ver el comportamiento de la acción preferencial de la aerolínea desde que comenzó la huelga que ya fue declarada como ilegal en primera instancia y está a la espera de que se solucionen errores técnicos para continuar su paso por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, instancia correspondiente a la casación.



Volviendo al título, este ha presentado un comportamiento altamente dinámico durante los últimos 18 días bursátiles, al mostrar una contracción cercana al 3,45% en su precio desde el 20 de septiembre (día en que inició el cese de actividades), lo que implica una pérdida neta de $100 por acción.



No obstante, los analistas y el mercado en general son optimista en que “el comportamiento financiero de la compañía continué en terreno positivo en lo que queda del año y esto se definirá parcialmente cuando se hagan públicos los números finales del periodo julio -septiembre, que están próximos a publicarse (...) Se verán números positivos y la compañía sumará un nuevo periodo con resultados consistentes que demuestran que la estrategia de crecimiento de Avianca va por el rumbo indicado”.



CIERRE DEL PLAN



De hecho, un reporte de Análisis Bancolombia lo confirma. Investigadores de ese grupo financiero calculan que (para el tercer trimestre) las pérdidas netas serían de US$1,8 millones —unos $5.300 millones— y para el cuarto trimestre, de US$1,7 millones ($5.000 millones).



Y aunque las previsiones iniciales indicaban que estas aumentarían con el pasar de los días, el análisis lo desmiente, sobre todo por la caída en los costos variables, lo que se explica en que las aeronaves no están volando.



No obstante, la empresa tampoco pasará de agache la huelga de los pilotos vinculados a Acdac.



Según el análisis del Grupo Bancolombia, “para el tercer trimestre las ganancias operacionales aumentarán 23% y el ingreso neto 56%; no obstante, para el cuarto, la primera cifra caería 4%, mientras que la segunda pasaría a terreno negativo”, concluyó.