Plan de Ecopetrol para obtener más producción en 12 campos

Con 17 iniciativas en las que se desarrollan tecnologías de recobro mejorado, y en 12 de sus campos de operación, Ecopetrol mete el acelerador a fondo para seguir aumentando sus reservas probadas de petróleo en el 2018.



Para tal fin, desembolsó US$95 millones para la recuperación de crudo en campos maduros mediante la inyección de agua, agua mejorada, aire o vapor.



(Lea: Ecopetrol pagará, por anticipado, bono internacional emitido en el 2013)

Desde el 2008, y hasta la fecha (2018), Ecopetrol ha desembolsado US$518 millones para la aplicación y desarrollo del recobro mejorado.



“La implementación de esta tecnología fue clave para incrementar las reservas de crudo de la compañía en el 2017 y lo será para los próximos años”, reiteró un vocero de Ecopetrol, quien le indicó a Portafolio que no hay una “cifra específica o estimada” de cuánto aportarían este año y los próximos.



(Lea: Ecopetrol confirma hallazgo de crudo en Guamal, Meta)



AUMENTO DE RESERVAS



En el 2017 Ecopetrol incorporó a su remanente 295 millones de barriles de petróleo equivalente de reservas probadas, de los cuales, 73 millones fueron por recobro mejorado, lo que equivale al 25% de las reservas adicionadas reportadas el año pasado.



(Lea: Ecopetrol superó producción en el Magdalena Medio)



Así mismo, se logró adicionar 139 millones de barriles de recursos contingentes, que son aquellas cantidades estimadas de petróleo potencialmente recuperables.



Como resultado de la operación el año pasado, las reservas probadas de la petrolera ascendieron a 1.659 millones de barriles equivalentes, la vida media se incrementó a 7,1 años y el índice de reposición fue de 126%, considerado por la compañía como el más alto de los últimos tres años.



“Este resultado se vio ampliamente apalancado por el éxito de nuestro programa de incremento de factor de recobro y el desarrollo constante de nuestros campos”, afirmó Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol.



El directivo de la petrolera reiteró que la iniciativa tuvo resultados sobresalientes y continúa su maduración hacia una fase de expansión para aquellos pilotos que han terminado exitosamente su etapa de análisis.



PROYECTOS EN MARCHA



Del total de iniciativas que desarrollan la citada tecnología, en la actualidad están en marcha 12 pilotos de recobro: 7 de inyección de agua, 4 de inyección de agua mejorada y uno de vapor.



Los pilotos de inyección de agua se desarrollan en los campos Chichimene, Castilla, La Cira-Infantas, Apiay-Suria, Nutria, Tisquirama y Brisas.



Por su parte, los pilotos de inyección de agua mejorada se adelantan en los campos Chichimene, La Cira-Infantas, Yariguí y Casabe. Y el de vapor se está ejecutando en el campo Teca.



Así mismo, Ecopetrol está desarrollando 5 proyectos de recobro, es decir, que pasaron de la fase de piloto (análisis) a la fase de expansión. Se trata de cuatro proyectos de inyección de agua en los campos Chichimene, Castilla, Llanito y La Salina; y un proyecto de inyección de agua mejorada en el campo Dina K.



Precisamente, en este último, con la perforación de cinco pozos avanza el primer proyecto de recobro terciario que se realiza en el país, mediante la inyección de agua mejorada con polímeros.



Además, se destaca el caso de Chichimene, una de las principales operaciones de Ecopetrol, donde se comenzó a desarrollar el proyecto de recobro con tecnología de inyección de agua en todo el campo. Allí también se está evaluando un piloto de inyección de agua mejorada en varias zonas, con resultados positivos en producción.



“En este campo, inició la maduración de la expansión de la tecnología de inyección de agua en toda el área de operación, a partir de los buenos resultados obtenidos en el piloto”, recalcó Bayón Pardo.



BALANCE DE TAREAS



En Colombia el factor de recobro es del 19% y el objetivo es llevarlo inicialmente al 26% y luego a niveles superiores al 30%.



“Con la tecnología del recobro como pieza clave, la intención es producir 600 millones de barriles al 2020, y para el mismo año lograr la consecución de 1.000 millones de barriles en recursos contingentes. El objetivo es expandir la tecnología a la extracción de otros campos”, enfatizo el presidente de Ecopetrol.



En la actualidad el aceite original in situ de Colombia es de 50 billones de barriles. A la fecha se ha producido aproximadamente el 19%, cifra estimada en el país para este proceso.



Y cada punto porcentual (1%) de aumento del factor de recobro equivale a cerca de 500 millones de barriles de petróleo.



Ecopetrol no es la única petrolera que ha incursionado en el terreno de la recuperación a través del recobro mejorado, empresas como, Occidental de Colombia (Oxy), Mansarovar, Frontera, Hocol y Equion desarrollan o se encuentran en etapa de inicio de procesos para el desarrollo de esta tecnología.



Cálculos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indican que con la técnica se permitirá que en los próximos cinco a ocho años el país pueda añadir a sus reservas cerca de 2.500 millones de barriles.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio