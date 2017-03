El país debería tener un computador por persona

Santiago Holguín, profesional en negocios y finanzas, es el nuevo presidente de Lenovo en Colombia. Su reto es nada más ni nada menos que mantener el nivel de éxito que ha registrado la multinacional china desde su llegada al país, y que hoy participa con casi la tercera parte de los equipos de computación que se comercializan en el territorio nacional.



El ejecutivo habló con Portafolio.



¿Cómo va Lenovo en el país?



En Colombia, Lenovo facturó el año pasado más de 200 millones de dólares, y llegamos a una participación del 31,5% del mercado de computación personal. En el mundo, la marca facturó cerca de 45.000 millones de dólares en el 2016.



¿Cuál es la tendencia de los computadores, tanto portátiles como de escritorio?



Los portátiles son un mercado en crecimiento, pero los computadores de escritorio siguen siendo importantes, aunque han cambiado en su forma. Nosotros innovamos continuamente en busca de ofrecer soluciones a las necesidades de los clientes, principalmente en materia de espacio. El desktop sigue creciendo también pero con dispositivos adicionales para atender la demanda de personas jóvenes o profesionales de los juegos electrónicos.



¿Cómo serán los computadores del futuro?



Nosotros lanzamos al mercado hace unos años los computadores portátiles 360 grados, que se puede utilizar en diversas formas de ubicación, y que incluso, sirven como tableta, con teclado normal o táctil. Lo que hemos hecho es innovar en las formas de uso, de tal manera que se acomodan a las necesidades de los consumidores. Lo que ha pasado en los últimos años es que ya no hay más producción de computadores con unidad de CD incorporado.



¿Qué están pidiendo los consumidores?



Están pidiendo soluciones dos en uno. Quieren productos que tengan operación táctil y teclado tradicional. La idea es ofrecer productos con ambas funciones. Quieren computadores con batería de mayor duración (12 o 14 horas). También exigen equipos como el Yoga de Lenovo que tiene no tiene teclado sin que es retroiluminado.



¿Cómo está distribuido el mercado colombiano entre computadores portátiles y de escritorio?



El mercado ya está en 70% portátiles y 30% el resto (incluidos los que tienen torre y los ‘todo en uno’, entre otros modelos). El portátil predomina a nivel personal, mientras que el computador de escritorio lidera el mercado corporativo.



En el mercado corporativo ¿cuáles son los sectores más dinámicos?



Somos fuertes en las cajas de compensación familiar, los bancos, el sector financiero y las cuentas globales.



¿Y en materia de celulares?



Recientemente, lanzamos el celular que maneja todo el tema de realidad virtual y realidad aumentada, es decir, es decir que se ha integrado la telefonía y la transmisión de datos con la computación personal. Este equipo de diseño ‘todo en uno’ ya está en el mercado colombiano.



¿Cuáles son las expectativas de ventas para este año?



Nosotros aspiramos a seguir creciendo en dos dígitos, pero tenemos un gran reto debido a que la reforma tributaria amplió la base del precio de los computadores que pagan IVA, que ahora es de 19%. Eso significa que los computadores que valgan más o menos $1’550.000 pagan este tributo.



La evolución del mercado va a depender mucho de la forma como la gente reacciones al IVA. Habrá consumidores que estén dispuestos a comprar equipos de más de $1’550.000, más el IVA del 19%. Pero otros preferirán adquirir computadores de menor valor para no tener que pagar el gravamen. Eso significa que la gente empezará tomar decisiones más racionales, o de acuerdo con su capacidad económica y sus necesidades.



¿Cómo está el país en materia de computadores per cápita?



En los países desarrollados podemos decir que hay un computador por persona por persona. El reto en Colombia es lograr ese objetivo. En los estratos medios hay un computador por familia y en los bajos no se llega ni siquiera a ese promedio. Eso significa es que tenemos un gran potencial para crecer.



¿Qué decirle a una persona que hace un gran esfuerzo de ahorro para comprar un computador, pero este se vuelve obsoleto en tres años. Muchas veces, ni siquiera lo ha acabado de pagar?



La vida tecnológica promedio de un computador es de mínimo tres años. Lo normal es que cada es años se renueve. Pero eso depende del uso que se le dé. Si no es para funciones especializadas, ese computador le puede durar hasta cinco años. Incluso, en mercados emergentes como Colombia un hogar tiene un aparto que le dura entre siete y ocho años.



Hoy, los contratos de leasing con computadores se hacen por tres años.



Pero ¿hay alguna estrategia para enfrentar este obstáculo?



Las marcas tenemos planes como el de recibir el equipo viejo cuando alguien va a comprar uno nuevo, dándole algún valor al que entrega o se le otorga un descuento. Los computadores que son entregados en leasing se pueden repotenciar y después de tres años darles un poco más de millas.