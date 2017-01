El escándalo de corrupción que envuelve a Odebrecht abre el debate sobre el principio de la buena fe. Cientos, miles, millones de emprendedores, no solo en el país, sino en el mundo, llegan y tocan puertas en busca de financiación para sus proyectos ¿Cómo saber quién es y quién no es transparente?​



Este es el caso del Banco Agrario de Colombia, el cual fue señalado por haber prestado sobre un contrato de asociación público privada (APP) 1,3 billones de pesos, adjudicados a la sociedad Navelena SAS. ¿El objetivo? financiar la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, uno de los proyectos clave en infraestructura para conectar comercialmente el centro del país con la costa Caribe.



La denuncia, que fue hecha por el senador y actual precandidado presidencial, Jorge enrique Robledo, indica que el Banco Agrario prestó $120.000 millones a Navelena, la firma que junto con Odebrecht participó en el proyecto de navegabilidad del Magdalena. Sin embargo, según Robledo, este préstamo se hizo cuando la empresa se encontraba sin capital.



La respuesta del Banco Agrario, publicada a través de un comunicado este jueves en la mañana, indica que su trabajo es ser una "entidad financiera que destina la mayor parte de sus recursos a financiar el sector agropecuario y rural. De igual forma, atiende otros sectores de la economía, más aun tratándose de proyectos de impacto nacional".



(Lea: Navelena iniciará el dragado del Magdalena en el mes de febrero)



En este sentido, indicó que entregó los $120.000 millones a dicha empresa para financiar la etapa de pre construcción del proyecto, basado en los documentos que mostraban que la sociedad Navelena S.A.S., además de Odebrecht, también reúne a otras sociedades como Valorcon S.A., por ejemplo.



"La aprobación del crédito se hizo con base en la estructura financiera del proyecto, que contempla ingresos por 2.5 billones de pesos y unas garantías idóneas, representadas en un contrato de fiducia mercantil irrevocable, que cubre la totalidad de la deuda", explicó el Banco.



Además de las explicaciones entregadas, el Banco Agrario señala que "se encuentra adelantando las acciones requeridas para el cobro de la obligación, toda vez que están dadas las condiciones para este trámite".



Por ahora, la Fiscalía ya confirmó que Odebrecht pagó 6,5 millones de dólares para que se le adjudicara el contrato del sector II de la Ruta del Sol, tasado en 2,4 billones de pesos. El contrato fue asignado a finales de 2008 y firmado en enero de 2009 por el entonces director encargado del INCO, Gabriel García Morales, viceministro de Transporte. García ya fue capturado y aceptó cargos.



(Lea: Miguel Nule, entre los personajes citados por la justicia en el caso Odebrecht)



La segunda obra bajo la lupa es la transversal Ocaña-Gamarra, que se le adicionó al contrato original y que ya va en 900.000 millones de pesos. Odebrecht contrató al exsenador Otto Bula Bula para gestionar su aprobación, que terminó favoreciendo a la multinacional con mayores ingresos, anticipos y costos de los peajes. Bula, segundo renglón del poderoso exsenador Mario Uribe, también está capturado, pero no aceptó cargos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS