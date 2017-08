Prodigy Network inicia proyecto en Manhattan

Prodigy Network, una plataforma de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, anunció la adquisición del edificio ubicado en 331 Park Avenue South, que será el hogar de The Assemblage/Park.



La propiedad se convertirá en el tercer proyecto operado bajo la marca de Prodigy Network, The Assemblage, la cual está enfocada en los espacios de coworking, coliving, y sociales, destinados al desarrollo de una comunidad.



Para escoger el destino de las áreas, la compañía, de socios colombianos, tuvo en cuenta varias características. El proyecto contará con 35.000 pies cuadrados de espacios sociales y de coworking y 7.000 pies cuadrados de espacio comercial en Park Avenue South, una de las avenidas más transitadas de Manhattan. La propiedad será operada conjuntamente por The Assemblage, y Kokua, un operador hotelero independiente con más de 10 años de experiencia en el sector de hospitalidad en EE.UU.



The Assemblage / Park está ubicado en NoMad, el área al sur de Midtown en Manhattan.

Esta zona se ha transformado en los últimos 35 años, pasando de ser un área dedicada a las manufacturas ligeras, a ser un área de oficinas. En los últimos cinco años Midtown South, ha surgido como uno de los submercados de oficina más apetecidos en Manhattan. De acuerdo con lo que mencionó Colliers International a CNBC, “...la renta promedio de los espacios de oficina en Manhattan en el primer trimestre de 2017, llegó a uno de sus puntos máximos”.



La propiedad está en la intersección de fuertes sectores residenciales y comerciales, en medio de hoteles boutique de lujo y reconocidos restaurantes, como Gramercy Tavern, Eataly, y Shake Shack. Además, los múltiples métodos de transporte de la zona, incluyendo la estación de Union Square, permiten transportarse rápidamente por Manhattan y hacia los otros barrios de Nueva York.



Para la adquisición de este proyecto, Prodigy Network recaudó US $35 millones de capital de inversionistas de 21 países. Adicionalmente ya aseguró US $34 millones de financiación senior y US $15 millones de financiación mezzanine. Con esta transacción, Prodigy Network superó los US $500 millones recaudados de inversionistas de 29 países.