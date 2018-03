Mejorar la experiencia con el consumidor final, transformando los procesos que hacen posible aumentar las opciones de crecer en el mercado, son los objetivos de la firma danesa StiboSystems, que ha visto en Colombia una oportunidad bastante importante. Ernesto Serrano, director de la compañía para América Latina, habló con Portafolio sobre las expectativas para este año y acerca de la implementación de las herramientas digitales.



¿Qué productos les ofrecen a sus clientes?



Apalancamos estrategias de crecimiento y desarrollo en los negocios, como la transformación digital, el incremento de ventas a través de comercio electrónico, Omnicanalidad y un mejor servicio al cliente.



Hacemos parte de una fundación creada hace más de 200 años. Desde 1794, esta ha sabido reinventarse a través de la constante evolución e innovación, adelantándose a los retos del mercado y ofreciéndoles verdaderas soluciones de negocio a sus clientes.



¿En cuántos países se encuentran actualmente?



StiboSystems es una empresa global y su casa matriz está en Dinamarca. Tiene más de 20 oficinas alrededor del mundo y en Latinoamérica su sede principal es Colombia.



¿Qué fortalezas han visto en la región?



La transformación digital llega con mucha fuerza a las empresas latinas. Nos enfocamos en contribuir a la implementación de estas tendencias en las compañías. Estamos en una economía de datos, donde el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos.



Es por eso por lo que empresas como Amazon y Google han logrado posicionarse como referentes y líderes del mercado, porque tienen un control de sus datos y realmente saben qué hacer con la información de sus clientes, sus productos y todo lo que los rodea.



En StiboSystems creemos que la base de toda transformación digital parte con una gestión organizada y centralizada de la información: la data. Toda estrategia digital debe comenzar con establecer un core digital que permita gestionar y utilizar los datos de manera eficiente, con el fin de tomar mejores decisiones de negocio a través del conocimiento de sus clientes y de los productos que ofrecen.



¿Cómo ha sido su crecimiento en este tiempo?



En cinco años de operación en Latinoamérica, hemos ganado la confianza de más de 20 clientes ubicados en seis países diferentes.



¿Qué ventajas les brindan a sus clientes en materia tecnológica?



Una única plataforma de gestión de datos maestros multidominio, que se adapta con flexibilidad a los requisitos particulares de cada cliente, creando en las organizaciones un repositorio único de información para tomar decisiones más informadas y en tiempo real, mejorar el time to market y facilitar la omnicanalidad, buscando experiencias únicas en los clientes.



Somos líderes de mercado a nivel global, jugadores de nicho con una amplia experiencia en temas de gobierno y administración de información con presencia en diferentes regiones del mundo desde hace más de 40 años.



Además, contamos con soporte local, con recursos experimentados de habla hispana que conocen y entienden las complejidades del mercado latinoamericano. También contamos con referencias de las empresas más grandes de las industrias foco como retail, CPG y Manufactura.



¿Cuáles son las dinámicas digitales para mejorar la competitividad en los mercados?



En la era actual, nos enfrentamos a un consumidor más exigente, más informado y por ende cambiante; para atraerlo y fidelizarlo, las organizaciones deben posicionarse en el ámbito digital, apalancándose en estrategias como la omnicanalidad, el internet de las cosas y la inteligencia artificial.



Mediante estas dinámicas digitales, las organizaciones buscan ofrecer un mejor trato, producto y experiencia al cliente. Sin embargo, ninguna de estas estrategias logrará satisfacer las necesidades del consumidor moderno sin que primero las organizaciones gestionen la integridad de sus datos.



¿Qué análisis hacen del mercado colombiano?



El país está en posición ideal para recuperarse durante el 2018. La expectativa es que sea un año positivo con respecto a inversiones y consumo. Las industrias y organizaciones están alineadas a la era digital que atravesamos y los consumidores estarán más dispuestos a perseguir las oportunidades digitales que el mercado colombiano les ofrezca.



¿Qué tan importante es Colombia para esta empresa?



Elegimos a Colombia como punto estratégico y de lanza para desarrollar el mercado no solo del país, sino de toda Latinoamérica.



Hoy estamos seguros de que fue la decisión acertada; no solo por temas logísticos, sino por apertura e inversión extranjera, como también gracias al personal capacitado en ámbitos tecnológicos y por la confianza de las empresas colombianas, que están optimizando sus procesos para ser más competitivas. Por eso, las expectativas son altas para este año.