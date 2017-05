El servicio con el que Amazon quiere competirle a Netflix

Las compañías de medios que esperan desafiar a Netflix y YouTube con sus propios servicios en línea están recibiendo un gran impulso de una fuente inesperada: Amazon.com Inc.



Durante aproximadamente un año y medio, el servicio de membresía Prime de Amazon ha estado promoviendo suscripciones que van desde la conocida HBO y Starz hasta servicios de nicho como Gaia y Acorn TV, junto con sus propias ofertas que incluyen la galardonada comedia "Transparent".



El lunes, el minorista en línea más grande del mundo dijo que el esfuerzo se expandirá al Reino Unido, Alemania y Austria con 25 a 42 canales en vivo y bajo demanda de sus socios.



Los canales de Amazon son lo más cercano al sueño de los espectadores de un servicio de televisión a la carta, donde los suscriptores eligen las fuentes del programa que quieren en lugar de comprar un paquete de DirecTV o Sky Plc que incluye canales que nunca ven.



El éxito de la iniciativa ha sorprendido al minorista con sede en Seattle, que ha postergado los planes para su propio servicio en vivo y está creando nuevos canales centrados en el anime y Bollywood. "Ellos tienen alcance como ningún otro", dijo Charley Humbard, CEO de Up Entertainment, un programador de cable cuyo canal Up: Faith & Family será parte de la iniciativa de streaming para el Reino Unido.



La suscripción Prime de 99 dólares por año de Amazon es una característica clave detrás del dominio del minorista en línea del comercio electrónico, ya que ofrece descuentos de entrega, almacenamiento de fotos y servicios de música y video.



La compañía tenía 80 millones de suscriptores Prime en Estados Unidos al 31 de marzo, un 36 por ciento más que el año anterior, según Consumer Intelligence Research Partners LLC.



"Vemos esto como el comienzo de algo grande, algo nuevo para nuestro servicio", dijo Alex Green, director general de Amazon Video, en una entrevista. El proyecto de los canales estadounidenses "ha funcionado muy bien para nosotros".



Mientras que muchos de los canales disponibles a través de Amazon se pueden comprar de forma independiente, el minorista en línea anida la programación dentro de su aplicación de video y lo promueve allí, atrayendo a los clientes de Prime para que se inscriban y obtengan más.



Con el movimiento del lunes, los clientes de Amazon Prime en los nuevos países podrán comprar canales previamente disponibles solo en Estados Unidos, como Gaia y CuriosityStream, así como opciones locales.



Aquellos que participan en la expansión europea incluyen ITV, MGM, Discovery, Eurosport y el canal infantil Hopster. El servicio estará disponible en la mayoría de las plataformas donde ya se encuentra el servicio de video de Amazon, incluido el iOS de Apple Inc., Android de Google, consolas de juegos y televisores inteligentes.