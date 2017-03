Cuatro meses después de la intervención de Electricaribe y de un proceso de negociación entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno para intentar hallar una solución concertada a la crisis de la compañía, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, ordenó su liquidación.



Desde el pasado 15 de noviembre de 2016 la Superservicios tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de la electrificadora para hacerle frente a la crítica situación financiera de la compañía y remediar la deficiente prestación del servicio a su cargo.



(Lea: Gobierno ya le notificó a GNF sobre la suerte de Electricaribe).



Con la intervención no sólo se evitó un racionamiento generalizado de energía en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, sino que, además, se estabilizaron las finanzas de la compañía con miras a mantener la prestación del servicio a su cargo.



Sin embargo, la intervención, por sí sola, no tenía la virtualidad de mejorar la calidad del servicio de energía en la Costa Caribe.



Según el superintendente de Servicios Domiciliarios, para que esto ocurra, deben hacerse cuantiosas inversiones orientadas a remediar la obsolescencia de la actual red de distribución de Electricaribe.



(Además: La morosidad y el fraude generan un ‘corto circuito’ a Electricaribe).



Por este motivo, desde los inicios de la intervención, los expertos de la Superintendencia de Servicios Públicos han venido analizando si la empresa está en condiciones de hacer las inversiones requeridas para prestar un servicio adecuado.



Para estos efectos, se construyó un modelo financiero que ha permitido predecir, con un alto grado de precisión, los flujos de caja que generará la compañía en los siguientes cinco años. También se proyectaron, hacia el futuro, los índices de calidad del servicio a cargo de la compañía bajo diferentes niveles de inversión.



Las conclusiones de los detallados estudios elaborados por la Superintendencia permiten afirmar que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe.

Proceso de liquidación de Electricaribe es decisión responsable. Prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía. https://t.co/C6lKyn1GPO — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 de marzo de 2017

Así las cosas, se comenzará inmediatamente un proceso abierto y competitivo para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe, en cumplimiento de la misión que la Constitución Política de Colombia le ha encargado a la Superintendencia de Servicios Públicos.



Mientras se surten esos trámites, Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la Costa, bajo la administración del agente especial designado por la Superintendencia. Durante esta fase de transición, se redoblarán los esfuerzos para mantener el servicio en la más alta calidad posible, a pesar del avanzado estado de deterioro de las redes de la compañía.



“Hoy hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la Costa”, afirmó el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza.



En las siguientes semanas, un equipo de la entidad, liderado por el Superintendente, recorrerá los siete departamentos de la Costa Caribe para explicar los alcances de la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos y los tiempos del proceso liquidatorio de Electricaribe.



EN LA COSTA CELEBRAN LA DECISIÓN



Tras conocer la decisión de la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, las autoridades de la costa atlántica colombiana celebraron señalaron que se termina así la “pesadilla” en la prestación de ese servicio público.



La liquidación “pone fin a muchos años de pésimo servicio en la costa Caribe”, manifestó el alcalde de Barranquilla, Alex Char, al comentar la medida anunciada este martes por el superintendente José Miguel Mendoza.



El alcalde de Barranquilla, es un fuerte crítico del servicio de Electricaribe y varias veces pidió la salida de la compañía española de la gestión de la empresa eléctrica, intervenida por el Gobierno en noviembre del año pasado.



“Aplaudo esta iniciativa del superintendente, de darle sepultura a este sinsabor permanente. Es mejor arrancar de ceros”, afirmó.



Char agregó que “llegó la hora de que se escuchara el clamor del Caribe unido, y se dé paso a un nuevo operador que preste el servicio de calidad que merecemos”.



Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, otro crítico de la gestión de Electricaribe, que asistió en Bogotá al anuncio de la liquidación, manifestó que el Caribe colombiano está “feliz” por el final de una “pesadilla” ya que los problemas de la empresa dificultaban el desarrollo de esa región. Electricaribe, dijo, es “una empresa que no nos ofrece ni la energía que nos merecemos, ni la atención que nos merecemos. Creo que en justicia hay todos los argumentos necesarios y se convertían en una realidad de a puño que esta empresa tenía que ser liquidada”, manifestó.



El representante a la Cámara David Barguil, quien lideró una serie de protestas contra Electricaribe y desde el comienzo de la crisis energética en la región exigió su liquidación al Gobierno, expresó que “hoy es un día de fiesta en el Caribe colombiano”.



“Valieron la pena los debates, recoger 500.000 firmas, marchas multitudinarias, haber dormido en la calle acampando con jóvenes de los siete de departamentos, exigiendo esta liquidación”, agregó Barguil, quien es congresista por el departamento de Córdoba. Gas Natural Fenosa no se ha pronunciado aún sobre la decisión de las autoridades colombianas.