Electricaribe no usó bien los fondos Prone y Faer: Contraloría

Una Auditoría de Desempeño adelantada por la Contraloría General estableció que Electricaribe, no desarrolló de manera eficiente las obras con los recursos desembolsados del Programa de Formalización en Redes Eléctrica (Prone) y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer), entre 2008 y 2014.



La investigación del órgano de control, indica que “la meta establecida en los contratos suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía (MME) y Electricaribe, de legalizar 160.553 usuarios, no se alcanzó, no obstante haberse prorrogado los contratos, de acuerdo con la información reportada por el MME”.



A renglón seguido, indica el informe, que del total de usuarios contratados con Electricaribe, se han normalizado 105.748 usuarios, “con lo cual se evidencia la ineficacia en el logro de los objetivos”.



Un funcionario de la Contraloría, que adelantó las tareas de auditoría, le indicó a Portafolio que la finalidad era la de conectar de manera eficiente los usuarios al sistema de energía. “El ejercicio consistía en la normalización del servicio, y los recursos se desembolsaron, pero Electricaribe no los usó eficientemente. No cumplieron con la finalidad”, precisó.



Sin embargo, el informe auditor aclara que “los términos en la gran mayoría no se cumplieron, debido a las dificultades presentadas para su ejecución en la región caribe, tales como la oposición de la comunidad, orden público, falta de planeación y demoras en la contratación”.



Ante la situación, las medidas por parte del MME no se hicieron esperar. “Se demostró el incumplimiento en 66 proyectos del Prone, por esta razón a Electricaribe se le impuso una multa por mora de $780 millones”, señaló la viceministra de Minas, Rutty Paola Ortiz.

La funcionaria indicó además que para los cinco contratos del Faer que contenían 10 proyectos, la electrificadora también fue sancionada con $102 millones, debido al incumplimiento en uno de los contratos.



“En los procedimientos administrativos realizados por el MME a Electricaribe, este operador ha sido multado por casi $900 millones”, explicó la viceministra, y resaltó que se tomó la decisión ya que “precisamente se evidenció que no estaban avanzando adecuadamente en los proyectos, sumado a que el mismo operador renunció a ejecutar directamente los proyectos”.



Portafolio se contactó con voceros de Gas Natural Fenosa, multinacional española que estuvo al frente de Electricaribe hasta su intervención en noviembre pasado, para que explicaran o aclararan su gestión con respecto a los recursos de los citados fondos del MME, pero indicaron que no se pronunciarían con respecto a este tema.



