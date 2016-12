Con el pago de Gas Natural Fenosa Colombia de los cerca de $ 28.000 millones para cubrir la garantía con la que Electricaribe respalda sus compras de energía en bolsa y para pagar las facturas a los generadores eléctricos, se espanta, por lo menos por una semana, el fantasma del racionamiento en la Costa Caribe.



Un vocero de Gas Natural confirmó a Portafolio que el desembolso se encontraba en trámite administrativo, que los recursos le llegarían a la administradora del mercado de energía XM “en las próximas horas” y que el pago fue autorizado por la casa matriz de Gas Natural.



Sin embargo, cabe resaltar que este pago solo cubre una semana, y que dentro de ocho días XM debe recibir por parte de Electricaribe el citado pago, pero que en esta ocasión sería por un valor superior al inicial ($43.000 millones).



Pero, adicionalmente, para comprar en bolsa, XM reitera que Electricaribe debe presentar respaldos financieros por cerca de $83.000 millones, debido a que algunos generadores de energía le cancelaron contratos por el incumplimiento y la falta de garantías.



Mientras que Gas Natural Fenosa, gestionaba con la casa matriz la aprobación para el pago de las garantías, el Gobierno Nacional exploraba y analizaba alternativas de solución para sacar de la crisis a Electricaribe.



A través de su cuenta de Twitter, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que no permitirá “que haya cortes de energía en la Costa. Desde el Gobierno estamos al frente de la situación”.



Este martes, desde el medio día y en la sede de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) los ministros de Hacienda, Minas y Energía, así como el Secretario General de Presidencia, Luis Guillermo Vélez y el director de la Comisión, Germán Castro Ferreira, buscaban fórmulas no solo para garantizar la continuidad en el suministro de energía en la Costa Caribe, sino además para explorar alternativas con el fin de salvar del problema financiero a la electrificadora.



Así mismo, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, sostenía una reunión paralela con los gobernadores de los departamentos de la Costa Caribe en la ciudad de Barranquilla.



Tanto Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe, así como el Gobierno Nacional, esperan que para el miércoles de la próxima semana, a más tardar, se presente una fórmula de solución que no solo garantice el suministro de energía en los siete departamentos de la Costa Caribe, sino que de paso se presente humo blanco con respecto a una salida a su crisis financiera, pues se busca espantar definitivamente el fantasma del racionamiento en esta zona del país.