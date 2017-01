Electricaribe salió de cuidados intensivos

Un crédito por $320.000 millones será desembolsado en los próximos días por el BBVA al Fondo Empresarial (FE) de la Superintedencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y que servirán para terminar de estabilizar financieramente a Electricaribe (ECA).



Según la Superintendencia, estos recursos que llegarán al citado fondo con “garantía soberana”, tendrán destino como garantías a generadores para la compra de energía en el mercado mayorista y que administra XM.



(Lea: Deuda por el no pago de facturas a Electricaribe alcanza $4,2 billones).



Además, el crédito terminará de oxigenar la caja de la electrificadora, que hasta el momento la surte los recaudos por la prestación del servicio de energía y que ha aumentado en los últimos meses, para atender sin contratiempos o demoras los gastos operacionales, el pago mes a mes de la nómina de los trabajadores, las mesadas pensionales y las cuentas de los proveedores.



“El proceso de estabilización operacional y financiera de ECA comenzó el mismo día de su intervención”, señala José Miguel Mendoza Daza, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, al precisar que una vez suspendidas todas las obligaciones pendientes, se diseñó un mecanismo de garantías con el FE de la Superintendencia para darle a la caja de la electrificadora un mayor flujo de recursos.



“El esquema de garantías que se creó, permite que ECA pueda pagar la factura de su energía en el mercado mayorista gracias a los recaudos, los cuales han aumentado en la suma; es decir, se pasó de un plan prepago a un plan pospago”, explica el

superintendente Mendoza Daza.



Así mismo, la citada Superintendencia como estrategia para ampliar la disponibilidad de liquidez en el FE, realizó una convocatoria entre la banca privada para conseguir recursos por $320.000 millones para terminar de ajustar el flujo de caja al tamaño de la operación de ECA.



“La garantía está en que los recursos van a ingresar directamente a FE, y no a ECA, como seguro al mismo esquema creado de financiación”, afirma Mendoza Daza.



(Vea las primeras medidas de la intervención a Electricaribe).



Cabe recordar que una vez intervenida ECA, la electrificadora poseía en los bancos cerca de $20.000 millones, monto que no le alcanzaba para comprar energía en el mercado mayorista, así como para atender de manera oportuna todos los gastos.



“El diseño de este esquema de financiación parte en un decreto que reglamenta en funcionamiento del FE, de ahí salió la garantía de la Nación que pasó por un documento Conpes. Esta fórmula reemplaza al sector bancario y le otorga un respiro financiero a ECA, y cuyo proceso de intervención fue ampliado por dos meses más para terminar de fortalecer la estabilidad de sus finanzas”, dice Mendoza.



Sin embargo, aclara que, en el tema operacional, se necesitan grandes trabajos para mejorar la infraestructura de redes, pero que la tarea se está adelantando con un equipo nuevo de técnicos.



Para que este proceso de estabilización operacional y financiero llegue a feliz término el próximo 14 de marzo, fecha en el que termina la intervención, el pasado 10 de enero, el Superservicios envió una carta al Agente Especial de ECA, Javier Lastra Fucaldo (a la que tuvo acceso Portafolio) en la que le solicita mes a mes un informe general para hacerle seguimiento a proceso de intervención.



Este informe debe tener los índices de facturación y recaudo, energía comprada, energía vendida a los suscriptores y usuarios, erogaciones por inversión y mantenimiento de la red de distribución e indicadores sobre la calidad en la prestación del servicio.



También información sobre la situación laboral de ECA, identificación de riesgos que puedan atentar contra el funcionamiento, índices sobre atención de usuarios, medidas tomadas para preservar el valor de los activos de ECA, información sobre el uso que se le hayan dado a las garantías otorgadas por el FE y una relación sobre la evolución del flujo de caja.



Además, se le solicita al auditor externo (Deloitte) y al revisor fiscal

(PriceWaterhouseCoopers) informes bimensuales sobre el estado del negocio y funcionamiento.



De paso, la Superservicios le solicitó a la Contraloría, Procuraduría, Defensoría y Auditoría acompañamiento en este proceso de intervención, en la que también participará una Comisión Administrativa del Senado.



Por último, la Superservicios está preparando un decreto para crear un Comité de Supervisión para la intervención de ECA.



RECURSO DE APELACIÓN GAS NATURAL FENOSA



La multinacional española Gas Natural Fenosa interpuso un recurso de apelación contra la intervención de su filial Electricaribe.



Fuentes cercanas al proceso precisaron que el recurso, que se ha presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, no entra a juzgar si la intervención es o no ilegal, pero sí subraya sus defectos de forma.



El grupo español posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano. Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona.



Alfonso López Suárez