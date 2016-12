Luego de cuatro días de intensas negociaciones entre el Gobierno nacional y representantes de Gas Natural Fenosa (casa matriz de Electricaribe), que pretendían asegurar las inversiones necesarias para garantizar el servicio de energía en siete departamentos de la costa Atlántica, se tomó la decisión de que la electrificadora sea intervenida.



Lea: Gobierno dice que no habrá apagón en el Caribe



Así lo confirmó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al señalar que a las 8:00 de la mañana de este martes 15 de noviembre, empezó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe) S.A. E.S.P.



Esta medida busca asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos abastecidos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.



De acuerdo con la Resolución, "la toma de posesión de Electricaribe S.A. E.S.P. se ejecuta porque la compañía está actualmente incursa en dos de las causales previstas para el efecto en la Ley 142 de 1994".



Por una parte, explica la Súper, se ha concluido que la situación financiera de Electricaribe puede llevarla a una inminente cesación de pagos, en los términos del numeral 7 del artículo 59 de la citada Ley.



De otra parte, la información disponible apunta a que Electricaribe no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas (numeral 1 del artículo 59).



“La toma de posesión de Electricaribe está respaldada por el mandato que la Constitución Política colombiana le impone al Estado, en el sentido de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”, explicó el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza.



"Durante el transcurso del día se difundirá más información sobre la toma de posesión de Electricaribe", agrega Superservicios.



Electricaribe presta el servicio a cerca de 2,5 millones de usuarios y su deuda asciende a 4 billones de pesos.



Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ratificó su respaldo a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la toma de posesión a Electricaribe, para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica para la región caribe.



"Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción para proteger a las familias del Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre es la toma de posesión", dijo el jefe de la cartera desde Barranquilla.



En sus declaraciones destacó los avances del Plan5Caribe que ha adjudicado obras nacionales y regionales por $3,4 billones, para asegurar la energía que necesita la región para los próximos años. Mientras que entre 1998 y 2010 se adjudicaron 3 proyectos nacionales y regionales, en los últimos años se han adjudicado más de 30 proyectos.



"Acompañaremos y respaldaremos a la Superintendencia de Servicios Públicos que sabemos está preparada para este momento y ha activado los mecanismos legales para proteger a los usuarios. Que no quede la menor duda: Seguiremos trabajando para garantizar la energía que necesita el Caribe, a través de las inversiones del Plan5Caribe que venimos liderando, y de la revisión del modelo de prestación del servicio de energía", afirmó.



Lea: Electricaribe: el dilema de hallar una salida viable sin afectar el servicio



LAS PRIMERAS MEDIDAS



Javier Alonso Lastra Fuscaldo fue designado como agente interventor de Electricaribe.



En las entradas de las distintas sedes de la electrificadora el órgano de vigilancia y control fijó avisos en los que detalla algunas advertencias tanto al público como a otras empresas relacionadas frente a lo que sigue para la firma.



No se podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra Electricaribe sin que se notifique personalmente al designado agente especial.



“Los acreedores y en general las personas que tengan en su poder activos de propiedad de Electricaribe deben proceder a entregarlos de forma inmediata a agente interventor”, indicó la Superservicios.



Los deudores de la electrificadora solo podrán realizar pagos a dicho agente especial, en tanto las personas que tengan negocios con la firma intervenida deben entenderse con el funcionario.



Lastra Fuscaldo quedó investido para asumir esos procesos, para suspender o poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si no son necesarios.



Los actuales administradores, directores y demás personas en cargos directivos quedan separados de estos y se ordenó la suspensión de pagos de las obligaciones de Electricaribe hasta nueva orden.



RESPUESTA DE GAS NATURAL FENOSA



La empresa española Gas Natural Fenosa aseguró que la distribuidora de energía Electricaribe, intervenida por el Gobierno colombiano, mantiene el suministro de electricidad y apuntó que se trata de una "intervención temporal" que no afectará a las cuentas del grupo.



Gas Natural explicó en una nota de prensa que ha tenido conocimiento de una notificación que establece, "como medida preventiva y temporal", la toma de posesión de los bienes y negocios de su sociedad participada en la República de Colombia Electrificadora del Caribe, de la que posee el 85,38 % del capital.



La empresa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de Colombia, "tanto en el pasado como ahora de cara al futuro".



Fuentes de la compañía dijeron que la intervención temporal de Electricaribe es fruto de la falta de liquidez actual de la empresa, debido al impago de un elevado número de facturas de clientes y a un importante fraude en el consumo.



Las mismas fuentes añadieron que la decisión del gobierno colombiano permite a Electricaribe protegerse de la falta de liquidez temporal que atraviesa, así como garantizar su viabilidad y asegurar el mantenimiento de su actividad ordinaria y comercial, mientras la compañía sigue trabajando para alcanzar una solución beneficiosa para todos.



Gas Natural Fenosa activó hace unos meses el proceso de conversaciones para tratar de resolver de manera negociada la situación de la compañía en el marco del tratado de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia.



La intervención temporal no implica la paralización de las negociaciones con el gobierno colombiano y Gas Natural insiste en su determinación en continuar con el diálogo hasta alcanzar una solución.