Empezó a funcionar la snubbing unit en el pozo Lizama 158 de Ecopetrol

Este lunes Ecopetrol puso en funcionamiento la snubbing unit que fue ensamblada en el pozo Lizama 158, y con la que se espera lograr el sellamiento definitivo de dicho pozo en el que ocurrió el afloramiento de crudo registrado a principios de marzo, ocasionando una emergencia ambiental en inmediaciones de Barrancabermeja, Santander.



(Lea: Contraloría asegura que contabilidad de Reficar fue maquillada)



La operación de este equipo especializado con el que se interviene el pozo se realiza de forma segura y controlada, afirma Ecopetrol, agregando que hasta el momento no se han registrado cambios, movimientos, ni presencia de fluidos en el pozo ni en el afloramiento, ubicado a 220 metros de distancia.



(Lea: La otra causa que elevaría los ingresos de Ecopetrol en 2018)



Cabe destacar que, de manera preventiva antes de iniciar las operaciones de la unidad, se dispusieron seis diques y seis piscinas en la zona del afloramiento, así como también se reforzaron los equipos de contención y evacuación de fluidos.



Ecopetrol reiteró que mientras opere la snubbing unit se mantendrán las medidas especiales de seguridad con acceso restringido al área de personas ajenas a la operación. La restricción obedece a las posibles condiciones de alta presión y a las características de altura (52 metros) y peso del equipo (160 toneladas), así como a la temporada de lluvias que se registran en la zona.



Un equipo conformado por 68 expertos en intervención de pozos, liderado por los técnicos de Ecopetrol y de otras compañías como Boots and Coots, Cased Hole, Well Cat, Halliburton y Erazo Valencia, está al frente de la operación, que se prevé dure entre 2 y 4 semanas.