TeRecomiendo.com, es una plataforma tecnológica que sirve como punto de encuentro entre la oferta y la demanda de empleo no calificado.



(Lea: Conozca las 12 'apps' más exitosas en Colombia)



Alejandro Ordóñez y su socio, Sebastián Palomares, detectaron que en la oferta de sitios de empleo faltaba suplir la necesidad para quienes buscan trabajos como los de carpinteros, electricistas y, en general, para quienes están en lo que se llama la mano de obra no calificada.



“Nos dimos cuenta de que no existía una solución que permitiera contactar de manera rápida y eficiente a ese tipo de personas que no son profesionales pero que ejercen labores importantes para la sociedad”, explicó el empresario Alejandro Ordóñez.



A su vez, ese tipo de fuerza laboral tampoco ha encontrado alternativas efectivas para dar con opciones laborales serias y efectivas. Así, nació la plataforma TeRecomiendo.com.



“Somos una agencia de colocación de empleo, autorizada por el Ministerio de Trabajo. Operamos desde el 2015 y lo que hacemos es que las personas que no tienen título profesional y aspiren a un trabajo se registren.



En ese momento es tenido en cuenta para una vacante que ofrezca una empresa.

TeRecomiendo.com ofrece a las empresas una preselección de candidatos con entrevistas y herramientas tecnológicas propias, de tal manera que solo los más opcionados lleguen a sus oficinas para la elección final.



Este portal actualmente cuenta con 220.000 usuarios registrados en más de 530 municipios del país y ha trabajado con unas 600 empresas. Hasta el momento ha logrado ubicar laboralmente a 1.800 personas.



La meta de este año es lograr 1.000 contrataciones mensuales para aquellos trabajadores que no tienen un título profesional.