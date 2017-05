Empresarios locales crean ‘app’ de transporte especial

En medio de un entorno turbio para los vehículos blancos, o de servicio especial, nace Linker, una empresa nacional que busca ser la herramienta tecnológica –y legal– para estas firmas de transporte.



(Lea: Endurecen los requisitos para transporte especial)



“La idea surge como una necesidad de buscarle mayores eficiencias al negocio de este tipo de servicio y agrupar a las compañías de transporte especial. No somos competencia de Uber ni de Cabify, tenemos un nicho claro empresarial y de turistas”, le dijo a Portafolio Alfonso Silva, CEO de Linker.



(Lea: Cabify se niega a pagar multa por $516 millones que le impuso Supertransporte)



El directivo resaltó que para hacer la plataforma realidad, la firma se encargó de “blindar” jurídicamente la aplicación para que no sea confundida “con otras aplicaciones que todavía no han solucionado su situación legal”.



(Lea: ¿Qué hay detrás de las protestas de los taxistas?)



De igual manera, aclaró que las personas naturales todavía no pueden vincularse a la aplicación a menos que estén afiliadas a una compañía o a un operador turístico.

Y agrega que cuando un usuario no está vinculado, tiene también la opción de unirse a una bolsa de operadores turísticos como visitante.



LO QUE SE VIENE



Según el Ministerio de Transporte, actualmente, hay más de 1.350 empresas de transporte especial y la idea de Linker, según Silva, es que en los próximos dos años, la ‘app’ logre abarcar el 25% de las organizaciones de este sector a nivel nacional.

“Comenzamos operaciones el 1 de junio en Bogotá y la sabana con un total de 15 empresas y la idea es expandirnos a ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla”, señaló Silva.



La aplicación funcionará incialmente con vehículos camperos cerrados de gama media y alta; todos homologados para la modalidad, y en el corto plazo planean incluir vanes y vehículos para expresos con nueve o más pasajeros.



La siguiente etapa será con microbuses hasta 19 pasajeros y finalmente, autobuses con una capacidad de hasta 40 pasajeros.



“Desde sus inicios la plataforma está concebida para cumplir con la legalidad y con los requerimientos de la ley sobre la prestación de servicio especial de transporte. Ofrecemos, por ejemplo, a todos los conductores una garantía de vinculación a la seguridad social y la tranquilidad de la documentación en regla”, resaltó Silva.



Según el directivo, la firma trabaja con un filtro que evite la entrada de empresas que son de “garaje” o que no cumplan con la norma.



El plan de Linker es expandirse, después de llegar a las ciudades principales, a otras regiones intermedias que requieran de este servicio. “Nuestro objetivo es prestar un servicio que sea confiable y legal”, concluyó.



María Camila González

marola@eltiempo.com