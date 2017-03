Las empresas de tercerización esperan que este año el panorama mejore

Después de un difícil 2016, el gremio de la tercerización laboral, Acoset, espera que una resolución del Ministerio de Trabajo les ayude a mejorar la situación a lo largo del 2017.



El año pasado, según Acoset, las Empresas de Servicios Temporales (EST) tuvieron 480.366 trabajadores en misión, frente a 513.069 del 2015, es decir, 32.703 menos (6,8%).



Este mal resultado, en concepto del presidente de la agremiación, Miguel Pérez, tuvo mucho que ver con el Decreto 586, que abría la posibilidad de que cualquier tipo de compañía pública o privada, cooperativa, sindicato o persona natural ofreciera el mismo tipo de prestación que sus asociadas.



“Esto impactó de manera importante a las empresas de temporales, que, como sabemos, por ley son las únicas autorizadas para enviar trabajadores a terceros”, anota Pérez, quien no obstante se muestra optimista de que al enmendarse ese “error” por parte del Gobierno, la situación cambie para el presente año.



Se refiere a la Resolución 5670, firmada el 29 de diciembre pasado por la ministra de Trabajo, Clara López, y que afirma que “el envío de trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o instituciones en el desarrollo de sus actividades” solo podrá hacerse por las Empresas de Servicios Temporales. También, especifica que no podrán ejercer esta función las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.

Y les da instrucciones a los funcionarios del Ministerio e inspectores de trabajo para que controlen cualquier conducta que se salga de la norma.



Según Pérez, esto va a ayudar mucho a la formalización del empleo flexible en Colombia. Pero se queja de que subsiste una idea acerca de que las EST no respetan las garantías de los empleados. “Los trabajadores en misión que envían a los usuarios tienen todas las garantías del derecho laboral”, dice.



Los sectores que más usan temporales son manufactura (29%), comercio (20%), servicios (15%), finanzas (11%) y agricultura (9%).