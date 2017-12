El 34% de las empresas están rezagadas en digitalización

El 34% de las empresas formales asentadas en Colombia no tiene evidencias de que estén operando procesos de transformación digital, un requisito para sobrevivir en el futuro. Así lo revela una investigación realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).



La novedad de esta indagación, según fuentes ligadas con el CNC es que toma compañías de todos los tamaños y que fueron las mismas firmas las que aportaron el concepto de transformación digital y dijeron cómo están trasegando por ese camino.



(Lea: Los retos y las oportunidades de la digitalización)

Esta primera respuesta tuvo matices importantes de acuerdo con el tamaño. Por ejemplo, en las micro-empresas, que representan el 92% del total de las sociedades acreditadas en el país, el porcentaje de las que parecen estar rezagadas en el tema llega al 36% (dos puntos por encima del promedio), mientras que en las pequeñas es el 19% y en las medianas el 17%.



(Lea: La revolución digital ya está en la agenda de Colombia)



Otra virtud del estudio es que, para generar información sintética que alimente la discusión del sector de TIC, analizó más de 40 evidencias, cotejándolas con los objetivos que las iniciativas buscan atender, y con el avance en su plan de implementación. Así se construyó un indicador especial.



(Lea: El 94% del potencial digital del país sigue sin explorar)



En general, los índices son números que resumen la situación del país en un campo determinado. En economía, la realidad suele captarse por factores como el desempleo y el crecimiento del producto interno, y en cuanto al avance en la transformación digital, el índice mide cada firma qué tantas evidencias de transformación acumula y con qué objetivo las aplica. Luego, se hace una comparación tomando como modelo las mejores.



A estas últimas, que constituyen un techo o frontera, se les asigna un valor de 1 y las demás se califican de acuerdo con la distancia a la que estén de aquellas. De esta manera, el indicador de las empresas colombianas es de 0,22.



En este sentido, el promedio de las grandes fue 0,52; el de las medianas 0,45, el de las pequeñas 0,33 y el de las microempresas 0,22.



Las empresas familiares, con un índice de 0,19, están levemente atrás de las que no lo son (0,28), resalta el CNC.



La antigüedad es otra variable que juega, siendo las más jóvenes las que poseen mayor probabilidad de acumular evidencias de transformación desde el principio.



Los especialistas parten de que tener un líder de tecnología dentro de la compañía permite llevar un mejor ritmo en los logros. Pero no solo se trata de la velocidad, sino de saber que se va por el camino más eficiente.



El estudio construyó una pirámide con cuatro pisos, en la cual, la base está constituida por empresas que no tienen evidencia alguna de transformación y que se caracterizan por estar apenas pasando del papel a lo digital. Estas constituyen el 16%.



En el nivel intermedio (37%) están la mayor parte de las compañías. Allí ocurre el desarrollo de iniciativas para la productividad y la eficiencia, muy enfocadas en el área administrativa.



En el avanzado (12%) están las que han logrado visualizar nuevos negocios y vincular herramientas de analítica y nube paga para la toma de decisiones; además, están alimentando la estrategia digital con datos que ellas mismas producen.