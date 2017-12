Así le va a las empresas en Colombia que usan tecnología de análisis de datos

En Colombia cada vez son más las empresas que están incorporando tecnologías como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Big Data o Data Mining, con el fin de mejorar la competitividad y la innovación en sus organizaciones.



De acuerdo con el estudio global “Anlytics como fuente de innovación empresarial”, realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2017, más de la mitad de las empresas en el mundo (55 %), usan los datos como herramienta de conocimiento e influencia para obtener ventajas competitivas en el mercado y para planificar sus estrategias comerciales.



Y dicha tendencia se corrobora a nivel local. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), logró ahorrar más de 5.000 millones de pesos en tan solo dos meses de implementación de una plataforma con soluciones de análisis de datos.



Asimismo, la firma de abogados Gómez Pinzón Zuleta, reportó que gracias a la

inteligencia de datos aumentaron no solo el nivel de eficiencia del trabajo realizado por los abogados que forman parte de la organización (130 en total), sino también de cada caso representado y en las 11 prácticas legales diferentes que gestiona la firma.



“A través de estas soluciones superamos el desafío de lograr mayor eficiencia en nuestros procesos al obtener información clave para la toma rápida de decisiones, como gráficos y cuadros comparativos sobre rentabilidad por cliente, entre otros beneficios que nos proporciona el análisis inteligente de datos”, expresó Alberto Gross, director de tecnologías de la información de Gómez Pinzón Zuleta Abogados.



Este tipo de plataformas analíticas y predictivas constituyen en la actualidad una fuente de información clave para las empresas que han incorporado al core de su negocio estrategias de Business Intelligence (BI).



Adicional a esto, la posibilidad de contar con un análisis de las tendencias y patrones de comportamiento de clientes, productos, entre otros, le permite a las empresas ahorrar tiempo, recursos y redireccionar sus estrategias comerciales para una mayor efectividad.



Daniel Alberto Sanabria, jefe de inteligencia de negocios de Findeter, destacó el resultado obtenido por esta organización con la adopción de soluciones de análisis de datos para modelos financieros, de planeación y la configuración de un mapa social.



“En mucho de estos casos las plataformas de inteligencia de datos por medio de modelos predictivos, identifican posibles problemas que amenazan el negocio. Esto sin duda es información de valor para la toma oportuna de decisiones en tiempo real”, aseguró Eduardo Kfouri, vicepresidente y gerente general de Qlik para América Latina.



Este panorama local coincide con la tendencia global que muestra un incremento en la proporción de empresas que usan análisis de datos para innovar no solo en sus operaciones existentes, sino también en los nuevos procesos, productos, servicios y modelos comerciales que pretenden implementar.



“Compañías de sectores como la banca, seguro, tecnología, retail, servicios públicos, entre otros, han visto en este campo una alternativa para potenciar sus negocios al analizar, en tiempo real, datos de valor para una mayor eficiencia operativa que deriva en el incremento de los ingresos y en el desarrollo de ideas innovadoras”, precisó Kfouri.