Las últimas empresas extranjeras que llegan al país

Al finalizar la primera quincena de marzo, nuevos reacomodos empresariales y llegada de empresas extranjeras se presentaron en el mercado nacional.



La indagación –con base en información reportada a la Superintendencia Financiera y de las propias compañías– arroja 9 nuevas operaciones en los sectores de entretenimiento, servicios legales, minería, empleo, servicios de salud y comercialización de confecciones.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), filial de Banco Mundial, anunció un aporte de 20 millones de dólares en capital fresco para la empresa Alquería. El organismo multilateral es socio de la compañía desde el 2010, cuando desembolsó cinco millones de dólares y se hizo al 4,4 por ciento de la propiedad accionaria. Tras el aporte de recursos, habrá un leve incremento en la participación accionaria de Ia CFI en Alquería.



Con una inversión de 250.000 dólares en tecnología e instalaciones, EnvíoClick inauguró su primera oficina en Colombia. Se trata de una plataforma comparadora de precios, que reúne en un mismo portal las opciones de envíos que ofrecen las compañías de mensajería y paquetes.



Jam City –firma de entretenimiento digital cofundada por un exdirectivo de Century Fox y creadora de marcas como Harry Potter, Family Guy, Marvel Avengers y Futuram– adquirió los activos de Brainz (Colombia), un desarrollador de juegos para móviles.



Brainz nació en el 2010, fundada por los colombianos Alejandro González y Jairo Nieto. Recibió una ronda de inversión ángel de parte de Mauricio y Adolfo Bejarano y posteriormente inversión de capital de riesgo por parte del fondo VC Promotora de Proyectos de Medellín.



La marca peruana Modipsa, propietaria de sellos como Pionier, Norton, Squeeze, Gzuck y Fits Me, abrirá operaciones este año en Colombia. “Colombia está creciendo y tiene 50 millones de habitantes y es un destino viable para nuestra industria”, declaró a la asociación Adex (Perú) el gerente general de la empresa, Luis Díaz Díaz.



Modipsa prevé entrar a Colombia a través de canales como puntos de venta, maquila de prendas especializadas y paquete completo.



El Grupo DNA Hunting & Selection –dueño de las empresas DNA Human Capital, DNA Outplacement, Show Me The Money y Genes Outplacement– anunció la adquisición de la empresa colombiana Hunting & Selection SPA y la apertura de oficinas en el país.



Ese conglomerado chileno aterriza en Colombia como parte de su proyecto de expansión en la región, partiendo de las particularidades del mercado nacional en términos de capital humano, que considera clave para su crecimiento.



Como lo planteó su junta directiva, la asamblea anual ordinaria de accionistas de Millonarios aprobó por unanimidad una capitalización del equipo, por 11.353 millones de pesos, para respaldar su patrimonio y pueda seguir desarrollando normalmente la operación deportiva y administrativa. Los socios avalaron en esa dirección una ampliación del capital autorizado, a cien mil millones de pesos, de Azul & Blanco (Millonarios F.C.). El mayor accionista de Millonarios es el fondo Blas De Leso Inversiones (España), con el 68 por ciento.



El director general de la empresa de centros para corrección auditiva Gaes, Antonio Gassó, dijo en rueda de prensa en Barcelona (España) que tienen planes de expansión en Colombia, donde ya cuenta con cinco centros operativos y donde quiere abrir otros cinco antes de finalizar el 2018. Por ello, la marca está buscando locales en Bogotá, Medellín y Cali.



Según Europa Press, Gaes contempla, asimismo, ampliar su presencia en el resto de países latinoamericanos en los que ya opera, como en Argentina, donde cuenta con 16 tiendas y quiere abrir entre cuatro y cinco más; Chile, donde dispone de 24 y quiere inaugurar entre tres y cuatro; Ecuador, donde cuenta con 12 y abrirá dos, y Panamá, donde tiene dos y tendrá entre uno y dos centros más.



En total, Gaes, que está integrada por un equipo de 1.840 empleados –de los que 1.600 trabajan en España– invertirá 11,7 millones de dólares este año en la expansión en Latinoamérica.



La firma Auxico Resources Canada adquirió los derechos de exploración sobre 13 propiedades, a 75 kilómetros de Bogotá, que cuentan con una superficie de 65.000 hectáreas. Esta zona es conocida por tener indicios de cobalto y otros metales básicos como cobre.



Según la empresa, Joel Scodnick, geólogo y consultor, visitó las propiedades y validó el contenido de metal de las muestras, que es de 16,3 por ciento de cobre por tonelada.



La empresa chilena de productos de tecnología antimicrobiana Copptech prevé negocios entre 3 y 4 millones de dólares en su primer año de operaciones en Colombia. La empresa aterriza tras un apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), según afirmó esta asociación en un comunicado de prensa.



El gerente general de Coopetech, Manuel José Bauzá, afirmó que Colombia es un país con positivos niveles de crecimiento y es el segundo destino de inversión chilena en el mundo. Agregó que en el primer año de operaciones se enfocarán en proveer soluciones al mercado textil y al de productos plásticos.



Los socios de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) aumentaron el patrimonio de la entidad, por lo que inyectaron 859.000 millones de pesos, la mayor parte, aportado por el Gobierno (676.000 millones de pesos). La capitalización busca fortalecer la financiación de grandes proyectos de infraestructura del país.



