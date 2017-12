En 2018, Alcatel apuntará a modernizar al 46% de la población que hoy está conectada con tecnología 2G

Las cifras del estudio ‘Economía móvil América Latina y El Caribe 2017’ de GSMA son contundentes: el 46% de la población colombiana está conectada a través de tecnología 2G, el 39% con 3G y solo el 15% con 4G. Es decir, casi 1 de cada 2 colombianos está navegando con servicios susceptibles de mejoras sustanciales.



Esto evidencia que, pese a las promesas de valor de las nuevas tecnologías, la realidad es que el país sigue usando vías tercerías en lugar de autopistas de conexión móvil; también significa que hay una oportunidad muy grande para modernizar a ese segmento del país y para habilitarles todas las posibilidades infinitas y el acceso a la comunicación que hoy llegan vía conexiones móviles.

Y esa modernización es precisamente el objetivo de Alcatel en 2018. Llevar, a través de sus líneas de productos, a esos usuarios de 2G a una nueva experiencia, con el soporte de equipos que priorizan la relación calidad-precio y no escatiman al entregar especificaciones y componentes competitivos frente al mercado de hoy.



“En Alcatel sabemos que tenemos no solo una gran oportunidad de crecimiento en 2018, sino el compromiso de seguir demostrándole a nuestros usuarios que la marca es sinónimo de calidad, rendimiento, buen precio y entendimiento del usuario”, destacó Carlos Mateus, country manager de TCL Colombia.



Transformar historias y crear nuevas experiencias: el plan para el próximo año

¿Con qué pilares cumplirán su promesa de valor para 2018? Alcatel seguirá apostando a la relación precio-calidad, se la jugará con innovación a la medida de las necesidades del mercado, reforzará su compromiso de democratizar la tecnología y aprovechará el respaldo de TCL como casa matriz.



• Precios justos e índices de solicitud de garantía en 0,5%, son sinónimo de buenos equipos. En el frente de precio-calidad la estrategia de la compañía es tener una oferta que incluya especificaciones como lector de huella digital; protección de datos; 1, 2 y 3GB de memoria RAM; cámaras principales de hasta 13 y 16 megapíxeles; baterías de hasta 4000 mAh; y procesadores Mediatek y Qualcomm de entre 1 y 15, GHz, con entre 2 y 8 núcleos. Todo esto está disponible por menos de $700.000, lo que además libera de gravamen de IVA a los usuarios.



Así mismo, es de destacar que los índices de solicitud de garantía están en 0,5% para la marca.



• La era de las pantallas grandes y estilizadas y los dispositivos seguros. En innovación, responderán a la demanda del mercado de pantallas más grandes, habilitando phablets para sus usuarios. Las pantallas de 16:9 serán más estilizadas que las actuales y se convertirán en la compañía ideal para quienes usan los smartphones para su trabajo. También entregarán alto desempeño y un balance de procesador, memoria y batería que hace que no afecten la duración de una carga, dando más horas de productividad y entretenimiento a sus dueños.



A esas características se suman las apuestas de seguridad de la marca, que responden a las necesidades del cliente e incluyen, entre otras, la protección de datos y el lector de huella digital, que también están incluidos en sus dispositivos.



• Pymes y familias conectadas. En su fin último de democratización, Alcatel seguirá habilitando, a partir de sus terminales (smartphones, tabletas y dispositivos de IoT), nuevas posibilidades para los colombianos. La compañía es consciente de que la tecnología es acceso al conocimiento para ciudadanos en cualquier rincón de Colombia; es la posibilidad de bancarizarse con servicios que parten de la SIM Card; es la habilitación de la expansión de una pyme a través del comercio electrónico; es mayor seguridad para los enfermos, los hijos y las mascotas -con un tracker-; es recortar distancias y brechas y aportar a la construcción de país.



• La credibilidad y experiencia de un gigante de la tecnología. Finalmente, para esta cruzada por modernizar a ese 46% de la población que vive la vida en 2G, Alcatel tiene todo el respaldo de su casa matriz TCL. La gigante tecnológica, fundada en 1999, tiene operaciones en más de 160 países con más de 10.000 empleados, y en el market share global es tercero en el mercado de televisión; quinto en aires acondicionados y en paneles; sexto en lavadoras y tabletas, séptimo en neveras; y octavo en el mercado de móviles (Handset), demostrando con creces que cuenta con la experiencia y el músculo financiero para crecer una operación como la colombiana.



“A 2018 llegamos con la meta clara de modernizar ese 46% de la población que sigue trabajando sobre 2G. Somos conscientes de las necesidades de la población colombiana y de la oferta que hoy tiene el mercado de móviles y nuestro compromiso es ser competitivos con productos de mucha calidad y de un muy buen precio”, añadió Mateus.