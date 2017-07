En 8 días harán primer pago por Cafesalud

El 23 de julio se cumple el primer mes tras la firma del contrato para ceder la propiedad de los activos de las EPS Cafesalud a Medimás, la firma que creó Prestasalud, que a su vez es el consorcio que ganó la puja por la EPS más importante del país. La fecha indica también el inicio de los pagos por esta transacción que en total moverá $1,45 billones en cinco años.



Jorge Gómez, vocero de Medimás, indicó que el desembolso se hará como está previsto y adelantó que ya se están conformando dos empresas para asumir la atención de los 5,8 millones de afiliados.



¿Qué significa Medimás?



Empezamos a elucubrar nombres en una lluvia de ideas, a partir de lo que queremos evocar con la nueva empresa y el modelo de atención a implementar, con el fin de que fuera de fácil recordación. Por ejemplo, tener una medicina más amable, más cercana a los usuarios, más oportuna, más asequible, más resolutiva, con más calidad, y médicos más humanos.



¿Quién será el gerente?



Todavía no se ha definido, porque aún estamos en el proceso de empalme y falta conformar las nuevas compañías que nacen en el proceso de reorganización de Cafesalud. Estas son las que manejarán el régimen contributivo y el subsidiado, y hasta que no estén constituidas y habilitadas para continuar con la operación, el proceso no se puede surtir.



Toca resolver todo el tema administrativo y jurídico, la sustitución patronal y el cambio de imagen para arrancar el primero de agosto.



¿Habrá un plan de posicionamiento?



Empezaremos una campaña de expectativa en medios y a salir con algunas cuñas radiales. Nuestra agencia es Cano Mesa, pero no hace publicidad, entonces estamos en un proceso de evaluación sobre las propuestas que nos pasaron, para seleccionar la empresa que nos manejará todo eso, incluido el cambio de imagen corporativa.



Sin embargo, nos estamos anticipando, porque hasta que no tengamos la propiedad de la empresa se hacen simplemente cartas de intención, porque el consorcio Prestasalud desaparece y se constituyeron Prestnewco SAS y Prestmed SAS.



¿Por qué dos empresas?



Prestnewco se encargará de la operación en los regímenes contributivo y subsidiado, y Prestmed, de Esimed (la firma de Cafesalud que maneja las clínicas de Saludcoop, que también compraron). Esto implicó la capitalización de las dos, la constitución de códigos de buen gobierno, la parte estatutaria y trámites jurídicos y de registro en la Cámara de Comercio.



¿Con qué activos nacen?



Se capitalizaron con los recurso que eran necesarios, de acuerdo con la convocatoria de la subasta. Algunos son propios de las 8 empresas que conforman el grupo y otros, de cupos de crédito que cada socio ha conseguido. Esto porque las acreencias, sean propias o de terceros, por $600.000, equivalen al 50% del valor ($1,2 billones ofrecieron por Cafesalud) y se descuentan como si se hubieran pagado.



En Esimed hay que pagar a cuotas, en 3 a 4 años, siendo el 25% en la fecha de cierre financiero (de un total de $250.000 millones), es decir que, si arrancamos el primero de agosto sería entre el 25 y el 26 de julio.



¿La deuda transable no era por $400.000 millones?



Sí, pero estamos empezando a hablar con IPS importantes que tienen acreencias cuantiosas y han manifestado interés en participar con nosotros. No lo pudieron hacer de manera societaria antes de la adjudicación porque los tiempos no dieron, pero su voluntad es que asumamos su pasivo con el compromiso de que Medimás les pague.



¿Cómo pactaron la salida de Mediláser del grupo?



Uno de los grupos de socios solicitó que Mediláser se quedara por fuera mientras se resuelve una investigación que hay en su contra, aunque tiene el derecho de ejercer la opción de participar si queda absuelta. Ellos estuvieron de acuerdo con esa petición.



¿Y la entrada de Ribera Salud cuándo se hará?



Ellos participaron de la revisión y del modelo de salud que se presento en la convocatoria y que es el mismo que ha aplicado con éxito en la comunidad valenciana (España). Ha sido presentado como caso de estudio en varias universidades como Harvard y Berkley.



Además, nos aportan experticia en la administración de EPS, como lo es Esimed. Ya estamos en negociación con ellos para que sean socios de Esimed y probablemente de Medimás.



Cuando definan con qué participación irán, pondrán su plata en efectivo y esta será para capitalizar la EPS y las compañías que compran.



¿Cómo va el empalme con la actual de Cafesalud?



Bastante bien y trabajando en la documentación que se requiere.



¿Y el plan para desatrasar cirugías cómo va?



A pesar de que todavía no tenemos el control de la compañía, ya empezamos a sacar colas de cirugías programadas, priorizando tutelas y desacatos –había cerca de 70.000 y 23.000–. Grupos de IPS han manifestado interés en trabajar con nosotros y ya están abriendo su red para el servicio de Cafesalud.



¿En cuánto tiempo se resolverían?



Esto viene acumulado desde hace dos años y no se puede resolver al otro día de que empecemos. Calculamos que se demoraría 3 o 4 meses.



¿Todos los trabajadores de Cafesalud seguirán?



Todos los que quieran y que tengan el perfil, simplemente se pasan a la sustitución patronal, con las mismas condiciones que traen de la EPS Cafesalud.



¿Al fin sí pujarían por las clínicas de Saludcoop?



Antes sí habíamos pensado hacerlo, pero la complejidad de este negocio nos ha tenido completamente enfocados en él. Esto además de que va a haber muchas entidades pujando allí.