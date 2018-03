‘En enero se vendió el 30% de todo el 2017 en Colombia’

La industria de los cruceros en Colombia es otra de las beneficiadas del boom turístico que vive el país. Por eso, más navieras están fortaleciendo su operación en el país.



Ese es el caso de Norwegian Cruise Line, que trajo al país dos de sus marcas de lujo y prevé un crecimiento importante para el país.



Portafolio habló con su vicepresidente para América Latina y el Caribe, Frank Medina.



¿Cómo ha visto la evolución de los cruceros en Colombia desde que Norwegian llegó al país?



La industria de cruceros en Colombia tiene muy altas expectativas, es un mercado que tiene mucha experiencia con cruceros por la variedad de barcos y de marcas que llegan a Cartagena. Se hace mucha promoción y el consumidor colombiano se siente muy a gusto en las vacaciones de cruceros, pues reconocen el valor que ofrece un crucero. Por eso, continúa creciendo la demanda y la preferencia de los cruceros en Colombia.



¿Por qué decidieron que las marcas de Regent Seven Seas Cruises y Oceania Cruises estén también operando en Colombia?



Son dos marcas de cruceros espectaculares en cada uno de sus segmentos. Oceania es una marca premium, un servicio más personalizado, que se enfoca en la gastronomía fina. Por eso, con la preferencia del consumidor colombiano, tenemos muchas posibilidades de continuar creciendo. Hasta ahora nos ha ido muy bien.



En el caso de Regent, seguimos elevando la experiencia. Es una marca de lujo total, en donde todo está incluido, el huésped ya pagó por todas sus vacaciones, les incluye las incursiones en cada puerto que visitamos, todas las bebidas finas y todos los vinos. Tenemos gran capacidad de crecimiento en los siguientes años, por eso estaremos haciendo muchas más inversiones, trabajando con los agentes de viajes, con pautas para que el consumidor llegue a conocer todo lo que ofrecemos y que vengan a disfrutar de sus vacaciones con una de las tres líneas de cruceros líderes.



¿Cómo le fue a la compañía en 2017 en Colombia?



El 2017 fue un año exitoso para toda Latinoamérica y para Colombia. Pudimos mantener la demanda y las ventas de Colombia al nivel de la región, que fue a doble dígito, por encima de 10%. Crecimos fuertemente y estamos contentos con esos resultados.



¿Qué planes tiene Norwegian para continuar su expansión en Colombia?



La oportunidad es increíble, el consumidor se identifica con los cruceros y pensamos que podemos hacer un buen trabajo capacitando a los agentes de viajes, y así, continuar esa trayectoria de crecimiento. Por como vamos en Colombia, estamos casi en un 30% del año pasado y es el nivel más alto de los países de la región. Así que algo está resonando. Estamos trabajando muy fuerte.



¿Han visto la posibilidad de llegar a otros puertos en Colombia, además del de Cartagena y Santa Marta?



Eso queda en la parte operativa. Somos una línea de cruceros grande, pero no lo suficiente para explorar destinos nuevos. Se dará poco a poco, en la medida que vayamos creciendo.



De hecho, ya tenemos 16 barcos, y se empezó a construir el número 17. Después, tendremos seis más en construcción para el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Ya con una flota un poco más consistente, sí nos daría la oportunidad de explorar o mirar de cerca distintos puertos.



Ahora la realidad y responsabilidad del equipo de ventas es que Colombia y los colombianos tomen cruceros a distintos sitios del mundo.



Pero si ponemos un crucero que visite los puertos de Colombia, sería para clientes de otros países que se animen a visitar esos destinos. Y el interés ya está, de hecho, muchos de nuestros viajeros extranjeros me dicen que su puerto favorito del Caribe fue Cartagena.



¿Cuál es la meta para el 2018 en el país?



Para 2018 estamos muy agresivos, porque pensamos que vamos a tener éxito.



¿Se ha visto un incremento de los viajeros que quieren llegar a Colombia?



Sí, y más que nada porque tenemos más productos, y por eso, hay más demanda. Cartagena es un punto importante, por lo que nos encargamos de promocionarla. Por eso, ha habido más visitantes a esa ciudad por parte de nuestras tres marcas. También tenemos cruceros a Suramérica, donde no hay uno que no pare en Cartagena, que es parte de la riqueza de la experiencia en la región.



El país está atravesando una etapa en la que está cambiando su imagen en el exterior. ¿Qué percepción tienen ustedes de Colombia?



Llevo más de 25 años en la industria, y sí recuerdo que era un poco complicado vender a Colombia. Pero en los últimos 10 años, el panorama es totalmente distinto. Estuve hablando hace poco con un grupo de amistades y hablan de sus buenas experiencias con el país, de la naturaleza y de la comida. Es muy motivador conocer a Colombia.



Por cuenta de esa mejora de las condiciones turísticas del país, ¿esperan ampliar las operaciones en Colombia?



Las operaciones de ventas y marketing sí se van a ampliar y las operaciones de traer más barcos vendrán cuando tengamos más capacidad. Así que lo estaremos revisando en los próximos años.



María Camila González

marola@eltiempo.com