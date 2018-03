En tres años NH abriría al menos 6 hoteles en el país

El grupo hotelero español, NH, tiene los ojos puestos en Colombia para continuar su expansión en América Latina. Tanto así que tiene planeado abrir, por lo menos, unos 6 hoteles en los próximos tres años.



De hecho, para ampliar su cobertura en el país y en otros lugares de la región, el grupo hotelero creó recientemente una figura de director general regional. En donde el colombiano Óscar Restrepo, será la cabeza para Colombia, Ecuador y Panamá. Portafolio habló con el directivo.



¿Por qué NH decidió crear las figuras de directores regionales para Latinoamérica?



En mi caso, voy a manejar todo lo que tiene que ver con Colombia, Ecuador y Panamá como región. Y por otro lado, se crearon otras dos regiones: una que comprende Chile, Argentina y Uruguay; y otra para México. Con eso, abarcamos los principales territorios en donde estamos. Cada uno tiene más o menos entre 16 y 18 hoteles.



Y la finalidad de esta nueva estructura es porque para NH América Latina es toda una unidad de negocio demasiado diversa, que desde el punto de vista de negocios es necesario entender para poder ser más efectivos. Y antes, en términos comerciales, no se tenía el alcance suficiente. Ahora, con este nuevo cambio, la compañía se puede enfocar más en las necesidades de cada lugar. Además, es un beneficio para los inversionistas y será una forma de obtener mejores resultados.



¿Qué relevancia tiene Colombia para NH Hotel Group?



Para entenderlo es importante resaltar la historia que tiene la marca en el país. NH llegó a Colombia en el 2015 con la compra de una cadena de hoteles local, la Royal. Lo que quiere decir que desde ese momento, ya venían con una perspectiva bastante positiva, porque veían a un país con un potencial inmenso al cual querían entrar. Y por eso llegaron con una cadena local, que ya estaba bien posicionada. Y eso resultó bastante estratégico porque tenían muchos hoteles en Argentina y en México y podían entrar a Colombia con 15 hoteles.



De hecho, las oficinas centrales para América Latina estaban en México y la cadena decidió pasarlas a Bogotá. Y eso deja al país en una muy buena posición para el grupo.



¿Qué planes tiene NH para seguir creciendo en la región?



La cadena tiene 64 hoteles a nivel de América Latina y la proyección para el 2020 es llegar a 100, lo cual quiere decir que, al menos, cada una de las regiones tendrán que sumar unos 12 hoteles de aquí al 2020 para que se pueda cumplir la meta. En el caso de Colombia, esperamos que se inauguren al menos unos seis hoteles.



¿En qué zonas piensan ubicar estos nuevos hoteles?



Ese crecimiento lo queremos focalizar mucho y, teniendo en cuenta que en Bogotá somos la cadena con más hoteles, la capital no sería nuestra prioridad.



Vemos oportunidades en Cali, donde ya tenemos un hotel y podríamos abrir otro; pensamos lo mismo con Medellín. También, en Cartagena, que es una plaza que está creciendo, podríamos abrir uno nuevo.



En cuanto a las ciudades intermedias, vemos con buenos ojos a Bucaramanga, Santa Marta, y al Eje Cafetero. Y teniendo en cuenta que somos una cadena muy enfocada al mercado corporativo, queremos llegar a esas ciudades intermedias donde hayan oportunidades de negocio.



¿Ya firmaron proyectos?



Actualmente no tenemos ninguno que podamos mencionar. Sin embargo, sí estamos en conversaciones para generar esta ampliación. Ya tenemos dos proyectos concretos que podemos compartir y es que en nuestro hotel, el más antiguo, el del World Trade Center en Bogotá, vamos a hacer una inversión de $3.500 millones para remodelar las áreas comunes. Y el otro proyecto es la inversión de $2.800 millones para remodelar todas las habitaciones de nuestro hotel de Medellín durante este año. Ambos proyectos arrancan en abril.



¿Han considerado acogerse al beneficio para construir hoteles en ciudades de menos de 200.000 habitantes?



Nuestra estrategia va muy enfocada a hoteles de negocios, por lo tanto esas regiones de menos de 200.000 habitantes no son nuestra prioridad. Sin embargo, si lo vemos interesante y es estratégico, lo asumiríamos.



¿Han evaluado la opción de traer otras marcas de NH?

Sí, se ha contemplado. Nosotros tenemos cuatro marcas en el país, la NH y NH Collection, y ya tenemos un buen portafolio de ambas en el país.



Hay otra marca que se llama Nhow, que está en ciudades importantes como Berlín, Ámsterdam o Milán y sí queremos traerla a Colombia. En Chile se hará el primero de Latinoamérica y, ojalá, podamos decir a futuro que el segundo lo tendrá Colombia.



¿Cree que Colombia está lista para atender el gran incremento de turistas que está teniendo?



Creo que se está preparando para ello. El primer gran paso fue la reforma al aeropuerto El Dorado, que pasó de atender 10 millones de pasajeros al año a recibir unos 30 millones en la actualidad. Sin contar las ampliaciones en otros aeropuertos del país.



En hotelería ya estamos bastante bien, pues varias marcas internacionales han llegado y eso también hace que los turistas vean a Colombia con una mejor cara y tengan más confianza. El potencial de crecimiento en turismo es inmenso. Y yo creo que en los próximos tres o cuatro años se va potenciar mucho esa industria.



EL ALCANCE DE LA CADENA



Actualmente, la firma cuenta con 15 hoteles y 1.700 habitaciones en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla.



En cuanto a su presencia global, la marca opera 381 hoteles con 59.335 habitaciones en 30 países de Europa, América, África y Asia.



Su desempeño global en el 2017 fue bastante positivo, pues lograron triplicar su beneficio neto, alcanzando los 34,8 millones de euros, lo que mostró una mejora de 23,3 millones de euros frente al 2016.



En el caso de América Latina, la región mostró una tendencia positiva pese al impacto del cambio de la divisa en México y Argentina. El crecimiento el año pasado fue de 3,4% en rendimiento financiero.



