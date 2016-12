El Grupo Enel destinará para su operación en Colombia el 11% del total del presupuesto para su operación América Latina.



Así la multinacional italiana desembolsará entre el 2017 y 2019 cerca de 528 millones de euros (poco más de $1,7 billones) para proyectos energéticos en Colombia.



Entre los proyectos que ejecutará Enel en Colombia está la modernización y digitalización de las redes, implementación de tecnología inteligente, digitalización y desarrollo de energía renovables no convencionales.



Sobre este último tema, Francesco Starace precisó que aunque tendrá especial atención, solo hasta las próximas semanas se definirá la partida de inversión que se destinará.



En la presentación de su Plan Estratégico de Negocios 2017-2019, el Grupo Enel informó que destinó el 38,7% de su presupuesto para el desarrollo de sus operaciones, así como de inversión energética, a los proyectos que desarrolla en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.



Así la multinacional italiana con sede en Roma, desembolsará a partir del próximo primero de enero, 4,8 billones de euros, con especial enfoque en la ejecución de proyectos relacionados con digitalización y tecnología inteligente.



El anuncio fue realizado ayer en Londres (Inglaterra) por Francesco Starace, CEO del Grupo Enel, al indicar que la organización destinó 20,9 billones de euros (para inversión de crecimiento industrial a nivel mundial.



Precisó además que de los 20,9 billones de euros de presupuesto, 12,4 billones de euros serán destinados a proyectos de crecimiento organizacional como tal en participación de mercado, y 8,5 billones de euros para gastos de mantenimiento.



“América Latina, más los países donde tenemos presencia, son de especial interés para el Grupo Enel ya que ese el escenario ideal para hacer inversiones en materia energética ya que es mucho lo que hay por hacer, incluso para proyectos de energía renovable”, explicó el CEO.



Pero al mismo tiempo que el Grupo Enel destina la mayor parte de sus recursos de inversión a los países en los que tiene presencia en América Latina, desarrollará un plan de ajuste organizacional al que la multinacional italiana denominó ‘simplificación’.



“Con el fin de reducir la complejidad del Grupo y mejorar la eficiencia operativa, así como de aligerar la carga impositiva, desde el 2014 se desarrolla un plan que busca aumentar la coherencia y eficacia administrativa en cada uno de los procesos”, explicó Alberto Paoli, director Financiero de del Grupo Enel.



Así, a partir del próximo primero de enero la multinacional italiana en cada uno los países de América Latina donde tiene presencia (excepto Chile cuyo proceso comenzó en abril pasado), iniciará las tareas de simplificación de sus operaciones lo que conducirá a una reducción de aproximadamente un 55% en el número de empresas involucradas.



Esto quiere decir que de las 67 empresas que el Grupo Enel tiene en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú en la actualidad, a través del proceso de simplificación busca dejar el número de sus compañías en 31.



Un caso que recrea esta situación viene desarrollándose en Chile desde abril pasado. Las juntas de accionistas de Enersis Américas, Endesa Américas y Chilectra Américas aprobaron la fusión de éstas dos últimas empresas con Enersis Américas, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de diciembre de 2016.



“El proceso de simplificación no significa la reducción de operaciones en los cinco países de América Latina en los que tenemos presencia, por eso el aumento de un 38,7% en el presupuesto de inversión”, señaló uno de los voceros del Grupo Enel.



MEJORES RESULTADOS



Con los procesos de simplificación, la multinacional no solo buscará ahorrarse en estos dos años (2017 y 2019) 600 millones de euros por concepto de impuestos y 300 millones de euros en reducción de gastos operacionales, sino que además pretende disminuir su carga financiera en 500 millones de euros.



El Grupo Enel señaló además que su objetivo de beneficio para los dos años va desde los 3.200 millones de euros de 2016, hasta los 4.700 millones en 2019, con una tasa anual de crecimiento del 14%. En total, el alza sería del 46 % desde 2016 a 2019. Asimismo, prevé un alza anual del resultado bruto de explotación ordinario o Ebitda del 5 % hasta los 17.200 millones en 2019.



Alfonso López Suárez

Enviado Especial

Londres