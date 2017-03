Urge la reglamentación de las entidades sin ánimo de lucro

Luego de la aprobación de la reforma tributaria en diciembre del año pasado, quedaron alrededor de 100 temas por reglamentar, sin embargo, el que aclara las normas que regirán para las entidades sin ánimo de lucro luce como el más importante y urgente. En días pasados se conoció el del monotributo y cientos de fundaciones esperan la norma de la Dian para saber cuál es el régimen al cual deben acogerse.



Así lo asegura Juan Guillermo Ruiz, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), pues si bien resalta el esfuerzo hecho por el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la reforma, con la cual se solucionan varios temas estructurales, quedan no menos de 100 puntos que requieren normas adicionales.



“El régimen de las entidades sin ánimo de lucro requiere muchas reglamentaciones importantes. Hay que hacer las identificaciones plenas de objetos meritorios, pero además, hay unos temas internos, como la manera en la que se pueden utilizar excedentes netos y como se acreditan estos, que son fundamentales de aclarar con prontitud”, asegura el Presidente del ICDT.



El director de la Dian, Santiago Rojas, manifestó hace unas semanas que el proyecto de decreto con el que se reglamentan las Esal se conocerá antes de que termine marzo, y para estas entidades resulta importante saber cómo quedará la norma debido a que las que no cumplan con los requisitos que se establezcan allí, tendrán que acogerse al régimen ordinario.



Y es que para Ruiz, resulta apremiante el tema porque desde la entrada en vigencia de la norma existe la incertidumbre en torno al régimen que les cobija.



“Además porque las Esal están en la incertidumbre de no tener claro el régimen porque además este depende de una clasificación que es un proceso que está por ser concretado, eso va a ser muy importante”, sostiene el dirigente.



Sobre las consecuencias de la reglamentación que se expedirá, sostiene que tiene dos perspectivas para evaluarse.



“Lo que podría pasar es que: lo bueno, que se les otorgue el beneficio a las entidades que tengan un objeto meritorio, pero podría pasar que se genere algún tipo de incertidumbre a que algunas entidades que realmente sean meritorias, por alguna razón procedimental no cumplan con los requisitos y se queden por fuera, porque no todas las Esal tiene el nivel de apoyo suficiente para poder evidenciar que su objeto sí es meritorio” explicó el Presidente del ICDT, quien además añadió que “lo que debe haber es un proceso simplificado para revisar de manera inicial y después periódicamente que efectivamente merecen estar en el régimen”.



Pero no son los únicos aspectos por reglamentar. A la ya presentada sobre monotributo, Ruiz asegura que se debe clarificar lo relacionado con la distribución de utilidades por parte de los fondos de capital privado, ya que la norma no hace claridad si estarán sujetos al pago del impuesto a los dividendos.



No obstante, reconoce que la reforma que se aprobó es muy positiva para el mercado de capitales colombiano, el cual sostiene ha registrado una gran evolución en la última década. “existen elementos positivos como la incorporación de criterios internacionales en materia de empresas controladas del exterior, beneficiarios efectivos, disposiciones antiabuso y antievasión tributaria y limitaciones a las jurisdicciones no cooperantes”, puntualizó.



Además manifestó que en materia de fondos de inversión privada se clarifican disposiciones que permiten estructurar en forma adecuada y competitiva inversiones y participaciones en sociedades y proyectos colombianos por parte de inversionistas locales y extranjeros, incluyendo fondos de pensiones del exterior.



“El país tiene disposiciones claras para los fondos de inversión que han buscado condiciones de competitividad muy positivas, creo que la regulación como quedó en la reforma es positiva, pudo ser mejor, pero nos deja en condiciones de competitividad que son adecuadas para que los inversores decidan por razones distintas a las fiscales el mecanismo de inversión en el país, eso sí es muy importante que las reducciones de tarifas se vean, y fue muy importante mantener la tributación de las ganancias de capital en el 10%, eso es competitivo interesante y atractivo”, añadió Ruiz.



Finalmente manifestó que para que de verdad se avance en competitividad, es fundamental que las sobretasas establecidas desaparezcan en el 2018 y que la tarifa efectivamente baje al 33%, aunque recalca que lo ideal era que la tarifa combinada de renta y dividendos no fuera mayor al 35%.



Evaluar a los competidores



Para Ruiz, la reforma aprobada será útil en el mediano plazo siempre y cuando otra condiciones que influyen en esta se vayan dando, entre ellas una eventual reforma pensional.



Sin embargo, sostuvo que el país debe estar muy atento al comportamiento que tengan las tarifas de tributación en los países con los que Colombia compite además de Estados Unidos, porque si estos deciden reducir sus tarifas impositivas Colombia no podría quedarse con una tasa superior porque le restará competitividad, además de que el sector corporativo deseaba una tarifa más baja.