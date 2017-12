Entre enero y octubre se intervinieron 166 empresas por captación de dinero

El fenómeno de las ‘pirámides’ en el país no para. A pesar de las múltiples campañas de las autoridades para prevenir a los colombianos sobre este tipo de operaciones, las captaciones ilegales de dinero continúan disparadas.



Según el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, por cuenta de estas actividades fueron intervenidas 166 empresas entre enero y octubre de este año.



El año pasado, el número de sociedades intervenidas por estas prácticas ilegales fueron de 109, lo que significa un aumento del casi 30%. Además, hay que tener en cuenta que las intervenciones podrían continuar, razón por la cual se elevaría el número de cierres.



“Esto demuestra que la práctica de captación ilegal de recursos continúa lamentablemente. Los colombianos siguen confiando sus recursos a operaciones que no son correctas y que ofrecen rendimientos que no coinciden con las circunstancias del mercado. Sin embargo, también significa que la Superintendencia viene actuando muy contundentemente contra este fenómeno”, dijo Reyes Villamizar.



El Superintendente advirtió también que quienes promuevan esta clase de esquemas se exponen, no sólo a la intervención de la Superintendencia de Sociedades, sino a sanciones penales, que los podrían llevar a la cárcel.



ALERTÓ SOBRE EL BITCOIN



Además, el funcionario les pidió a los colombianos que se sienten atraídos por invertir en las monedas virtuales como el Bitcoin (que precisamente se acercan 10.000 dólares) a que actúen con prudencia.



De acuerdo con Reyes Villamizar, estas monedas no tienen el respaldo de un banco central y su volatilidad es enorme, por lo que se consideran altamente riesgosas.