‘Hay oportunidad para aumentar el mercado del GLP’

En los próximos diez años se prevé que habrá estabilidad en el precio internacional del Gas Licuado de Propano (GLP), y con excedentes de oferta. Esta situación le dará a Colombia una enorme oportunidad para atender la demanda.



Pero para que el país tenga un crecimiento sólido en su consumo, Michael Kelly, director General adjunto de la Asociación Mundial del Gas Licuado de Propano (WLPGA por sus siglas en inglés) afirma que no hay otro camino sino el de fortalecer la oferta.



En diálogo con Portafolio aseguró que debe crecer la producción nacional y no depender exclusivamente de las importaciones, aún cuando el mercado muestra precios bajos y excedentes en la producción.



Y explicó cómo a través de la campaña ‘Cooking for life’, con ayuda de gremios y organismos multilaterales, ha logrado reemplazar la leña por el GLP en varios lugares del mundo.



¿Cómo está la oferta de GLP a nivel mundial?



En los últimos tres años la tendencia es hacia un crecimiento marcado y sostenido en la producción de este combustible en el mundo. La mayor oferta se concentra en Norteamérica, Irán, China y Arabia Saudita. Hay más generación de propano, que de butano. A nivel global, se utiliza con alta concentración en la industria petroquímica. En el futuro se presentará una mayor disponibilidad internacional.



¿Por qué considera que hay déficit de GLP en Colombia?



Si hay déficit de GLP en Colombia no es porque exista escasez en el mundo, sino porque hay problemas de infraestructura para importarlo. También a la falta de una política del Gobierno de Colombia para establecer cuánto es el volumen que debe ingresar.



¿Cuál es el panorama del mercado de GLP en Colombia?



Se está presentando un momento muy interesante para el mercado del GLP en este país. Además del borrador que regula su consumo, hay que tener en cuenta que en las próximas semanas comenzará a operar la terminal privada para recibir los primeros volúmenes que llegan del exterior.



¿Cómo analiza la demanda del GLP en Colombia?



Hay una evolución en su consumo. Existe una oportunidad muy grande en Colombia para aumentar el mercado del GLP, pero se necesita una política clara del Gobierno para regularizar su uso y, además, para llevarlos a los rincones de su territorio donde no hay acceso de otro energético. Las condiciones globales se dan para que en Colombia se presente importación. Hay disponibilidad y precios competitivos.



¿Qué otros usos se le puede dar al GLP en Colombia?



Hay más de mil aplicaciones para el uso del GLP, incluso la antorcha olímpica usa este combustible. Lo consumen medianos y grandes motores para embarcaciones fluviales y marítimas, y también es utilizado por los montacargas de modernos puertos en el mundo. Incluso vehículos de carga apelan a este tipo de gas. Hay otros sectores como la agricultura que lo usa y los crematorios alrededor del mundo funcionan con gas propano.



¿En Colombia está estigmatizado el GLP?



En muchas ocasiones, como no se ha usado correctamente, se ha estigmatizado. Pero está demostrado que es un combustible limpio, seguro, eficiente y económico. En mercados mundiales, la penetración del gas propano es alta. En el mundo, 17 millones de vehículos usan el GLP.



¿Cuáles son los avances para el uso del GLP que usted más exalta en Colombia?



Hay un documento borrador que tiene el Gobierno para el uso del GLP en vehículos. Su implementación sería para automóviles de transporte y de carga. El documento ya está para comentarios; son tres normas distintas para el impulso del autogas.



En Colombia hay un déficit de oferta de GLP, ¿es necesario el aumento de las importaciones?



Sí. Más si se va a utilizar el gas propano en otras aplicaciones como el transporte de pasajeros y de carga. No hay otro camino que el de aumentar las importaciones. La situación global es favorable para que aumente el ingreso de GLP a Colombia, pero repito, hay que hacer grandes inversiones en infraestructura por parte del sector público y también del privado. Hay cerca de cuatro millones de colombianos que aún utilizan leña para cocinar y este es un buen mercado que debe utilizar el Gobierno por introducir el gas propano.



El precio del barril de crudo está por encima de los US$60, ¿cómo beneficiará al mercado y producción del GLP?



El precio del GLP está ligado a la producción de crudo. En el 2017 los precios aumentaron, pero son bajos con respecto a otros combustibles. Nuestros analistas afirman que no subirán mucho y no tendrá un impacto en la cantidad de producto disponible. En la actualidad se produce gas propano al 60% cuando es gas natural y 40% cuando es petróleo.



¿Los acuerdos de paz también llevarán a una masificación del GLP?



Con la finalización del conflicto armado hay la posibilidad que el GLP llegue a las zonas remotas para uso doméstico. Sus beneficios en salud y medio ambiente son plenamente reconocidos. La WLPGA adelanta en el mundo la campaña ‘Cooking for life’, la cual comenzó en el 2012 y su iniciativa pretende a través del desarrollo sostenible reemplazar la leña por el GLP para 1.000 millones de personas al 2030. Focalizamos la pedagogía en capacitar a los gobiernos sobres los beneficios del cambio. Nos apoyamos en gremios y entidades multilaterales.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio