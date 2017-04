‘Vamos a lanzar nuevos productos para enfrentar las bajas tasas’

En un contexto en el que el Banco de la República se encuentra en una tendencia de reducción en la tasa de intervención, las rentabilidades de los productos de inversión en el país cada vez tendrán un menor margen.



En este sentido, el presidente de Old Mutual Colombia, Santiago García, afirmó que la entidad tiene en mente lanzar 4 o 5 productos en los próximos meses, que ayuden a los inversionistas a diversificar sus portafolios y así enfrentar la situación.



¿Cómo le fue a Old Mutual en 2016?



El año pasado cerramos en activos bajo administración con más de $21 billones, al tiempo que tuvimos un crecimiento de utilidad operacional de 27%, lo que supuso un año record.



Igualmente, llegamos a 189.000 clientes y registramos un crecimiento importante en el negocio de seguros de vida, el cual hemos conseguido reactivar el año pasado. El avance de este ramo fue de más del 70%.



¿Qué evolución esperan para este año?



En cuanto a las proyecciones seguimos siendo optimistas con para el 2017, ya que en el primer trimestre tuvimos ya muy buenos resultados. Con esto, le apostamos a crecer en dos dígitos o, al menos, cerca de este nivel.



¿Cómo ha sido la rentabilidad comparada con el resto del sector?



De cara a los clientes, que es lo más importantes, nos mantenemos en los primeros lugares de desempeño, y logramos que el 70% de los portafolios tuvieran rendimiento de más de 8%. En este sentido, siempre solemos estar en primer o segundo lugar. En términos de eficiencia de la AFP, estamos entre en una posición privilegiada.



¿Tienen nuevos lanzamientos en mente?



Comenzamos el año pasado con Crea Patrimonio, un producto de ahorro y protección, el cual hace que los consumidores tengan un plan de ahorro con miras a cerrar su brecha pensional y estar cubierto desde el primer día.



Además, el año pasado lanzamos nuevos fondos de inversión en acciones, dividendos, algo más selectivo en capital privado y para el área inmobiliaria, mientras que para los próximos meses vamos a lanzar 4 o 5 alternativas que iremos anunciando, pero están enfocadas en inversiones inmobiliarias y capital privado, que darán la diversificación necesaria para enfrentar el escenario de bajas tasas.



¿Cuáles son las recetas que tienen para enfrentar el problema de las pensiones?



En la propuesta que hemos venido trabajando las propuestas son incrementar la cobertura y la equidad, ya que hoy los pobres subsidian a los ricos. El déficit que tiene el sistema no es sostenible para el país y se debería aliviar el problema para poder invertir en las cosas importantes. Pese a lo que se ha dicho, no queremos acabar con el sistema público, sino buscar cómo complementarlos, que no compitan sino que cada uno juegue su rol.