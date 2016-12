La multinacional Shell cumplió 80 años de operación en Colombia. Para su Country Chairman, Eduardo Rodríguez, los logros significativos los han tenido en la exploración y producción de hidrocarburos, elaboración y comercialización de lubricantes y, recientemente, con la entrada del negocio de Trading & Supply, impulsando la venta y compra de crudo.



En entrevista con Portafolio, Eduardo Rodríguez, afirma que la experiencia a nivel mundial les ha permitido ofrecer un respaldo en materia de conocimiento de las necesidades puntuales del cliente y de generación de productos de vanguardia en Colombia.



Luego de varios años de ser la primera petrolera europea por ventas, la angloholandesa Shell, registró en el 2015 sus peores resultados en una década por culpa de la drástica caída del precio del crudo.



En el citado año, la multinacional obtuvo un beneficio neto de US$1.939 millones, un 87% menos que el año anterior. Los ingresos totales de Shell descendieron, por su parte, un 37% hasta los US$272.156 millones.



En Colombia, el mercado de lubricantes sigue siendo interesante para la petrolera, pues representa cerca de US$1.500 millones en ventas anuales.



El Country Chairman para Colombia, reitera que el país es importante en su estrategia para la comercialización de lubricantes, ya que tiene un buen potencial de crecimiento, así como el de poseer reglas claras y constantes para un entorno comercial saludable.



En 80 años de operación en Colombia, ¿cuál es el balance de Shell en el país?



En 80 años de presencia en el país hemos trabajado con profesionalismo, inteligencia, conocimiento, apoyando a las comunidades, comprendiendo las necesidades y las distintas coyunturas del país, para alcanzar logros significativos en el negocio de exploración y producción, lubricantes y recientemente con la entrada del negocio de Trading & Supply, impulsando la venta y compra de crudo. Shell le ha apostado al país en diversos negocios, en diferentes momentos de la historia, y hemos apoyado el desarrollo de diversos negocios e industrias.



¿Cómo se ha ajustado Shell en Colombia a la dinámica del mercado de lubricantes que ha cambiado en los últimos años?



Durante 10 años consecutivos, Shell ha sido líder mundial en lubricantes con una oferta de productos y servicios que llegan a consumidores en más de 100 países. Sumado a esto, contamos con 80 años de presencia en Colombia, confiando en el mercado y desarrollando al consumidor.



¿Cómo Shell ha entendido las tendencias de consumo en Colombia?



Esta experiencia nos da un respaldo en materia de conocimiento de las necesidades puntuales del cliente y de generación de productos de vanguardia, los cuales han sido diferenciales claves para responder a las tendencias de consumo y dinámicas del mercado en los últimos años. Adicionalmente, nos hemos esforzado en proporcionar facilidades en los canales de acceso a los consumidores que quieren productos de valor.



En esta dinámica ¿cómo aplican el concepto de innovación?



Una de las claves para responder a las dinámicas de los mercados y nuevas tendencias de consumo es la inversión en innovación, el desarrollo tecnológico y la ingeniería de punta. En Shell, trabajamos para diseñar productos de calidad, que agreguen valor a las actividades de los consumidores y les proporcione todos los ingredientes necesarios para proteger los vehículos y maquinaria.



¿Cuál ha sido el comportamiento del portafolio del Shell en el mercado de lubricantes en Colombia?

​

Shell compite en el negocio con un robusto portafolio de lubricantes para diferentes consumidores y necesidades; con Shell Helix en el negocio de vehículos, Shell Advance en el negocio de motos y Shell Rimula en el negocio de pesados.



¿Cuál es el valor agregado de los productos de Shell?



A través de estos productos ofrecemos mejor protección al motor, ahorro de combustible y mayor duración del lubricante, entre otros. Gracias a este portafolio de productos con el que contamos, hemos podido atender los requerimientos de los consumidores y el comportamiento de la oferta ha sido positivo, toda vez que hemos encontrado receptividad y reconocimiento.



¿Para Shell es rentable el negocio de combustibles en Colombia?



Nosotros no participamos en el segmento de combustibles. En los 80 años de Shell en Colombia, hemos estado en este negocio dos veces, siendo la última en el 2006.



¿Con la salida de ExxonMobil del mercado de combustibles en Colombia, Shell estaría interesado en entrar en este negocio?



Por ahora no estamos interesados en incursionar en este mercado en Colombia. Pero como todos los negocios, todos los días se evalúan alternativas de inversión en los diferentes países, incluyendo Colombia.



¿Shell tiene proyectado realizar nuevas inversiones en Colombia? ¿Cuáles serían esos nuevos negocios?



Por ahora no tenemos planeado nuevas inversiones en Colombia fuera de los negocios que tenemos ya existentes en el país.



¿En el mediano y largo plazo, Shell buscaría aumentar su presencia en Colombia con otros productos del portafolio?



En Shell trabajamos para diseñar productos de calidad, que agreguen valor a las actividades de los consumidores y les proporcione todos los ingredientes necesarios para proteger los vehículos y maquinaria. Por ejemplo, la tecnología Pure Plus de Shell es una revolución en la industria automotriz, ya que es el único lubricante en el mercado colombiano que es fabricado a base de gas natural. Para desarrollarlo se obtuvieron 3.500 patentes y se necesitaron 40 años de investigación.