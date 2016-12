El nuevo gerente de Caracol Radio y de Prisa Radio Colombia tomará pronto su nuevo puesto con dos encargos principales: recuperar el liderazgo en el área musical y renovar las operaciones del grupo español en el país.



Jon Ruiz habló con Portafolio y destacó la importancia de avanzar en el proceso de digitalización, explorar nuevas fuentes de ingresos y buscar alianzas estratégicas con otros jugadores del sector.



¿Qué le puede ofrecer Jon Ruiz a Caracol Radio?



Puedo aportar la capacidad de analizar de forma objetiva, de ver cosas que otros quizá no, por prejuicios o porque llevamos muchos años haciendo las cosas igual. A mí me han contratado para que se cuestionen cosas que se vienen haciendo.



¿Hay diferencia entre ser gerente de un medio y de otro tipo de empresa?



El día a día es diferente, pero siempre consiste en manejar un grupo de gente. Al final, tu sueldo es para que esa compañía sea capaz de generar ingresos. Esto, en el caso de los medios, es muy delicado, ya que la tentación de cruzar la línea entre el contenido y lo comercial siempre está ahí. O se reduce gasto y se despide, que es lo que no quiero porque afecta la calidad, o se piensa diferente. Hay que recuperar la motivación, la ilusión y comprender que el mercado ha cambiado.



¿Cuáles cree que son las principales amenazas que enfrenta Caracol Radio?



Las nuevas tecnologías. Hoy entran jugadores a competir que son cada vez más grandes y se ensancha la brecha. Ante esto, hay que buscar nuevos ingresos: música, eventos, branded content…o quizá determinadas secciones tienen que ser más comerciales. Lo digital nos cambia y eso no solo se traslada a la publicidad.



¿Sabe que este no es el mejor momento para asumir este reto?



Este un tema genérico publicitario, no por mala gestión. Por eso, es fundamental plantearse ¿en qué puedes competir? La respuesta es en temas físicos, ahí lo digital no puede llegar. Tenemos que ver nuestras fortalezas y enfocarnos en lo que sabemos hacer: en convocar, llevar los mensajes de los anunciantes y entregar un contenido de calidad.



¿Cuáles van a ser sus herramientas para enfrentar la digitalización?



Si yo tengo un canal muy grande para comunicar y convocar, podemos desarrollar contenidos para lograr mayor éxito en esas convocatorias. Antes invitabas a un evento y ya, pero hoy mantienes esa información y eso te permite segmentar y desarrollar contenidos específicos para cada nicho. Lo que marca la diferencia son los puntos de contacto físicos. Cuanto más amenaza lo digital, más hay que volver a lo tradicional.



Pero ese contacto tangible también se irá reduciendo, ¿cómo lo contrarrestarán?



Tendremos que ir adaptándonos. Si piensa en el área de música, un concierto puede ser muy comercial, y lo mismo ocurre con temas culturales y de ocio. En un negocio hay que buscar dinero que financie el contenido para mantener la calidad.



¿El mercado de Colombia ofrece más oportunidades que otros más maduros?



Posiblemente, pero al final, aquí va a pasar lo mismo y esa es la razón para apostar por lo digital. Esta estrategia ofrece algo que lo tradicional no, que es el Big Data con el que obtienes datos con los cuales explicar al anunciante por qué es interesante la inversión.

El reto de los medios tradicionales es empezar a pensar como nativos de internet, esa es la única forma de proteger la calidad y generar información útil desde el punto de vista comercial. Tenemos que asumir que hay que buscar la afinidad con audiencia y anunciantes, aunque con ciertos filtros. Los medios se tienen que convertir en un pulpo, buscar nuevos negocios, y los que no son competencia directa tienen que aliarse y explorar sinergias.



¿Qué significa la operación de Colombia para Prisa y cuáles son sus objetivos?



Colombia representa el segundo mayor contribuyente al resultado del Grupo. En cuanto a objetivos, el principal es consolidar el liderazgo en contenidos musicales y, luego, innovar, pensar distinto para generar ingresos diferentes. En el caso del área musical, se debe analizar la estrategia para volver a ganar el liderazgo que hemos perdido.



¿Cómo se imagina a Caracol Radio en 10 años?



Como la líder absoluta tanto en contenidos hablados como en música. El tema musical es el activo que permitirá tener un futuro mejor frente a otras cadenas, porque abre muchas puertas. Deportes, también es un nicho importante y, por supuesto, el prestigio de la radio hablada. Mi objetivo es crear el espacio para que los periodistas tengan libertad para trabajar y los recursos que necesitan. Hay que ordenar la estrategia con una apuesta por ser líderes en música, deportes y contenidos hablados.



¿Crearán otras plataformas de contenido como ha hecho Prisa en España?



Sin duda. Por ejemplo, crear listas especializadas en Spotify. Si los 40 Principales cuenta con una selección de los títulos más importantes, eso es una marca que hay que explotar en los servicios de música. Y lo mismo pasa con Tropicana. Si la gente a futuro deja de escuchar radio y escucha Spotify, tenemos que estar ahí.



¿Compra el discurso del fin de los medios?



Para nada. El ser humano siempre ha tenido una necesidad de comunicarse, lo que pasa es que el vehículo ha cambiado. Por eso tenemos que estar preparados para los cambios, la necesidad está ahí. El medio tiene que ver de qué manera llega a los nuevos canales.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com