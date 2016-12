Han sido dos años difíciles para el mercado colombiano en lo que a venta de vehículos nuevos se refiere, sin embargo, la historia muestra que después de dos años de caída comienza la recuperación, según afirma Noel Ardila, vicepresidente Comercial de Automotores Toyota Colombia.



El directivo, que espera que el próximo año se comercialicen 270.000 unidades en el país, habló con Portafolio sobre la marca.



¿El negocio de flotas pesa mucho en sus ventas?



El negocio de flotas ha disminuido como porcentaje de las ventas de Toyota por la situación actual de sectores como petróleo y minería, donde se presentaba el mayor volumen de esta actividad.



La marca hizo varios cambios en sus modelos, ¿esto será una nueva tendencia o los hará durar muchos años como ha sido su tradición?

Toyota trabaja a nivel mundial en el rediseño de sus modelos, buscando adaptarse cada vez más a lo que pide un mercado globalizado, no solo en estética sino a nivel de equipamiento.



La competencia cada día más dinámica obliga a renovarse en periodos más cortos de tiempo y dependiendo de esta competencia el portafolio se renueva de manera parcial con cambios menores en plazos cortos de tiempo.



Este año tuvimos el lanzamiento de cambios en cuatro modelos de la marca. Iniciamos con el cambio menor en Rav4, el cambio mayor de Hilux, el lanzamiento de la completamente nueva Fortuner SW4 y el cambio menor en Land Cruiser 200.



¿Cómo les ha ido este año? y ¿cómo esperan cerrar el año, en ventas y en participación de mercado?



El objetivo de Toyota para el 2016 está centrado en la recuperación de la participación de mercado del 10 % en el segmento de SUV y del 3 % en el ranking general. Todo lo anterior se había reducido por el incremento de precios de 2015. Se renovó el portafolio con una mejor oferta de productos, con lo cual cerraremos el año por encima de estas metas.



¿Qué novedades tienen para la feria del Automóvil en Corferias?



Queremos unificar en un solo espacio la nueva estrategia de la marca con la renovación de su portafolio, teniendo para todos los clientes las nuevas RAV4, Fortuner SW4, Hilux y Land Cruiser 200, además del catálogo tradicional de la marca.



Por otro lado, y como parte del espíritu Waku Doki o alegría del corazón, Toyota mostrará dos simuladores de manejo cuyo protagonista es el concepto FT1, un vehículo que nació para los juegos de video pero que la marca se ha tomado muy en serio, hasta el punto de pensar en hacerlo realidad.



Por otro lado, y como precursor de estas exhibiciones en el Salón del Automóvil desde 1996, tendrá una pista 4X4 especialmente diseñada para exigir al máximo las capacidades de vehículos como las nuevas Hilux y Fortuner SW4.



¿Cómo ven el mercado para el 2017?



La tendencia siempre ha indicado que después de dos años de caída, el tercer año recupera el volumen. Sin embargo queremos ser cautos ante temas muy concretos de la economía que todavía no toman vuelo como el petróleo, además de la expectativa por la nueva reforma tributaria que encarecería los productos. En este sentido, esperamos un volumen cercano a las 270.000 unidades



¿Los toca la reforma tributaria?



Afecta al sector en general, pero más en las gamas de entrada donde cualquier incremento adicional condiciona fuertemente la decisión de adquirir un vehículo. Para el caso de Toyota esperamos tener la mejor opción de compra y precio para el cliente final a pesar de esta reforma.



En el mundo los automóviles de la marca son un referente, ¿por qué no se ve reflejado en su oferta en el país?



Colombia está aún en un proceso de apertura económica a través de la firma de tratados de libre comercio, con diferentes tarifas de arancel dependiendo de la fuente.

Al final, la competitividad de las marcas se determina por su capacidad de importar de estas fuentes. Para el caso de los automóviles, los líderes actuales del mercado son aquellos que no pagan aranceles, hoy por hoy los carros producidos en México están en 0 % desde 2011.



Los países de donde Toyota surte su operación para el caso de automóviles tienen aranceles de entre el 16 % y el 35 %, lo cual no permite la presencia de estos modelos para competir directamente con las marcas provenientes de ese país.