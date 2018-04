‘EPM está listo para hacerse con el negocio de Gas Natural’

EPM está “preparado para en caso, de ser necesario, adquirir el 100% de la empresa Gas Natural, porque la organización tiene la capacidad para hacerlo”, afirmó Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general del citado conglomerado antioqueño.



En diálogo con Portafolio, el líder del grupo empresarial señaló que con el negocio se busca ampliar el porcentaje en el portafolio de servicios, el cual hoy registra un 12% en su operación de distribución de gas en el país, pero que con la adquisición podría llegar al 42%.



(Lea: SIC da vía libre a EPM para entrar a la puja por Gas Natural)

Explicó que, luego del aval otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para realizar la operación, tiene no solo la oportunidad de hacerse con el negocio de distribución de gas en Bogotá, sino de paso con el de Cundinamarca, Boyacá y Santander.



Londoño de la Cuesta precisó que casi el 100% de la transacción va ser financiada, y que tienen oferta de la banca por tres veces el valor de lo que requiere el Grupo EPM para ejecutar la transacción.



(Lea: EPM quiere ir en puja por parte de Gas Natural)



Y reiteró que mantendrán el nivel de inversión con miras a la adquisición, esto para no perder el grado frente a las calificadoras. Y calcula la ejecución entre 18 y 24 meses.



¿Cuál es la meta que trazó EPM en materia financiera para el mediano plazo?



Las metas establecidas las circunscribimos al tema de la sostenibilidad. Tanto ambientales y sociales, como económicas. En lo financiero buscamos multiplicar por tres el Ebitda que está generando hoy el grupo que es de $4,3 billones y llegar al 2025 a los $12,6 billones. Para este año alcanzaremos el 100% de cubrimiento en la prestación de servicios en zonas donde tenemos o tendremos presencia.



(Lea: Las empresas que más pagarán dividendos en 2018)



¿Cómo desarrollarán la estrategia para llegar a los $12,6 billones de Ebitda en el 2025?



De esos $8 billones que hacen falta, $4 billones se logrará a través de crecimientos orgánicos. Y los otros $4 billones a través de la vía inorgánica. En la primera variable, el motor principal será el proyecto de la Hidroeléctrica de Ituango (HidroItuango), con el que creceremos un 40%, y llegaremos al 60% de la participación en generación a nivel nacional.



¿Por qué la apuesta por el negocio de Gas Natural?



Hemos mostrado interés por adquirir las operaciones de Gas Natural. Es nuestro intento por acercarnos a esa meta de crecimiento inorgánico en $4 billones. En el día de ayer (miércoles pasado) la SIC nos aprobó la operación. Lo que sigue es la participación en la Oferta Pública de Acciones (OPA). Y una vez tengamos el visto bueno de las calificadoras, pondremos en marcha la estrategia para hacernos con el negocio.



¿Que le aportará el negocio de Gas Natural a EPM?



El interés va en dos sentidos. El primero, es diversificación del portafolio, ya que el componente de gas es minoritario. Lo que buscamos es darle más peso a la participación en este combustible.



En la actualidad, EPM participa en la distribución de gas a nivel nacional con el 12%, y con la adquisición nos convertiremos en unos actores relevantes (42%). El segundo, es el interés de EPM para participar en el mercado de Bogotá.



Y, ¿desde el punto de vista financiero?



Gas Natural es una empresa que tiene un bajo nivel de apalancamiento financiero y una generación de Ebitda estable, que hace a esta empresa muy atractiva para nuestra estrategia de crecimiento.



¿Cómo trazarán el plan de inversión para la transacción?



Mantendremos el nivel de inversión con miras a la adquisición de la operación de Gas Natural. Esto para no perderlo frente a las calificadoras. Será temporal y se calcula la ejecución entre 18 y 24 meses.



Para la compra se asumirán créditos a un año con el fin de financiar la transacción. Con este negocio buscamos diversificar el portafolio del grupo.



¿En la financiación, cuál es la proporción de deuda que contemplan, y para fase de deuda, cómo serían los créditos?

​

Estamos con un déficit de caja por las inversiones que estamos realizando. Casi el 100% de la operación va a ser financiada. Estamos replicando con todas las fuentes crediticias.

Lo complejo de esta transacción es que, es una dinámica de mercado de capitales, lo que crea unas restricciones de velocidad en las posibles fuentes. Pero tenemos ofertas de la banca por tres veces el valor de lo que requerimos para ejecutar la transacción. Esto, en créditos temporales porque con tiempos tan cortos no se negociarán condiciones de largo plazo.



¿Cómo ven los tiempos para un eventual lanzamiento de la OPA?



Estamos listos, en dos semanas, máximo tres, tendremos firmadas todas las autorizaciones. La SIC emitió la autorización antes de lo previsto. Pero estamos tranquilos de cumplir y estar preparados para llegar a la puja.



¿Consideran adquirir la totalidad de Gas Natural?



Estamos preparándonos para en caso, de ser necesario, adquirir el 100% de Gas Natural, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Vemos con buenos ojos que el Grupo Energía Bogotá (GEB) haya manifestado su interés en permanecer en esta compañía, ya que no hay duda que haremos un buen trabajo en equipo.



Es un activo que está listado en bolsa.



Como es una transacción ante el mercado público de valores, la reglas permiten que EPM pueda concurrir y comprar la compañía. Pensamos que el activo vale más que lo que se anuncia en la transacción.



¿Sobre qué premisa van a realizar este negocio?

​

Lo más importante es adquirir negocios en los que sepamos actuar. Es mantener el core. También aplicamos la disciplina cuando nos interesa un nuevo negocio. Frente al nivel de endeudamiento, lo importante para nosotros es hacerlo con moderación. No vamos a hacer adquisiciones que nos saquen del grado de inversión.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio