‘Esperamos que Colombia entre al programa de exención de visa’

Estados Unidos es el principal destino de los colombianos en el exterior y es también uno de los líderes en emisión de viajeros a Colombia. Por eso, William Talbert III, CEO de la Gran Oficina de Convenciones y Visitantes de Miami (GMCVB, por sus siglas en inglés), le dijo a Portafolio que la expectativa es que Colombia pase por el programa de exención de visa, como lo hizo Chile recientemente. Además, habló de su visita en Colombia y sus planes.



¿Qué expectativas traía Miami este año en la Vitrina de Anato?



Este es el año número 37 para Anato y creo que Miami ha estado aquí el mismo tiempo. Nuestra expectativa es asociarnos. El año pasado muchos colombianos llegaron a Miami y gastaron más dinero en la ciudad que cualquier otro país en el mundo. En los últimos cuatro años, la cantidad de colombianos que visitan Miami ha aumentado un 34%. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa? Que podamos continuar satisfaciendo las necesidades de vacaciones del visitante colombiano; estamos agregando un nuevo servicio aéreo, eso es crítico. Ha sido una gran asociación, supongo que estamos haciendo algo bien. Apreciamos mucho Colombia por eso se han convertido en nuestro mercado número uno.



¿Se cerrarán más alianzas con operadores locales?



Una de las razones por las que tenemos un número récord de visitantes de Colombia son precisamente por los operadores. Creo que les hemos mostrado amor, los hemos actualizado sobre las novedades; muchas cosas nuevas suceden en Miami todo el tiempo. Nosotros en nuestra organización no podemos manejarlo todo, así que lo empaquetamos, lo entregamos a los operadores y hacemos que sea fácil avisarles lo que tenemos. Miami es más grande que dos estados de Estados Unidos, el único lugar con dos guardias nacionales, arte y cultura, tenemos instalaciones deportivas, es la capital de cruceros del mundo, tiene la mayor concentración de hoteles boutique en el mundo.



Estados Unidos es el principal destino para los colombianos, ¿cómo garantizar que este comportamiento se mantenga en alza?



Probablemente hemos estado en la Feria de Anato por más tiempo que cualquier otro destino en los Estados Unidos. Demostramos ese amor que Miami tiene hacia los colombianos y que los colombianos tienen hacia Miami, por lo que la forma de seguir adelante es no dando por sentado a nadie. Si miras los restaurantes colombianos en Miami, la cultura y la comunidad colombiana como tal, está evolucionando constantemente.



Hace unos meses Donald Trump implementó fuertes medidas de seguridad para los latinos que viajen a los Estados Unidos, ¿cree que esto ha afectado el flujo de viajeros colombianos al país?



De ningún modo. Estamos a favor de la seguridad, pero también de los viajes abiertos. Esperamos que Colombia pueda hacer parte del programa de exención de visa, Chile fue el país que la obtuvo recientemente. Lo que es interesante es que los viajes internacionales a los Estados Unidos estén a la baja mientras que los viajes internacionales a Miami están aumentando. Somos la ciudad más internacional de los Estados Unidos. Una de nuestras frases es ‘Ven a visitar Miami, estamos muy cerca de EE. UU.’, porque no nos ha afectado en absoluto. Además, el 50% de nuestros visitantes son internacionales. Los viajes internacionales a Miami han aumentado y continuarán yendo hacia arriba.



¿Qué relevancia tiene la llegada de visitantes colombianos a Miami?



Cuando los colombianos van a Miami se sienten como en casa, no se sienten como en una ciudad extranjera. Tienen personas que se parecen a ellos, hablan como ellos, viven como ellos, se sienten cómodos en un viaje internacional a un lugar llamado Miami. Por esa razón, Colombia es el mercado número uno de Miami, además, hablando de cifras, el año pasado recibimos alrededor de 627.000 visitantes colombianos.



¿Cuáles son las estrategias que tiene su organización para continuar ese crecimiento?



Tenemos representación en el mercado, tenemos lo que llamamos Boots on the ground, personas que viven en Colombia, que hablan el idioma, conocen la cultura, que han representado a Miami, a la industria del comercio de viajes y nos aseguramos de que la industria esté actualizada sobre todo lo nuevo que tenemos para ofrecer. Usted puede mirar alrededor y ver todos estos lugares a los que puede ir, hay mucha competencia, por eso hay que mejorar cada día las instalaciones, la infraestructura, el acceso, el servicio al cliente, entre otros.



¿Qué planes tienen para el 2018 para continuar impulsando el turismo hacia Miami?



¡Muchos! GMCVB busca posicionarse en Colombia como un referente de alta calidad para el turista colombiano. Por esta razón, estamos mostrando ahora una reinvención de la ciudad de Miami. Un avance es el renovado PortMiami, el cual el año anterior fue reconocido como el mejor puerto de todo Estados Unidos, recibiendo alrededor de 5 millones de personas en cruceros durante el año. También, a finales del 2017 se abrió la nueva ruta de American Airlines Cartagena-Miami Cartagena, con esta ruta Cartagena se convirtió en la quinta ciudad de Colombia que puede viajar directo a Miami, junto a Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Estos son uno de los muchos planes que tenemos ahora para impulsar el turismo.



Desde su perspectiva, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene el turismo en Colombia?



Realmente estoy impresionado con Colombia. Obviamente tienen un gran servicio aéreo, tienen un gran país. Hay que promover mejor el turismo ecológico y los cruceros. Creo que lo que más me impresionó en Colombia es lo limpio y lo seguro, cuando me solían decir lo contrario. Pienso en el futuro de Colombia en términos de viajes del mundo, tienes pensamiento ambiental, tienes cruceros, hay muchas cosas geniales: montañas, y mucha riqueza natural; pero también veo edificios, la infraestructura es buena, eso significa que la economía es buena, así que creo que hay un gran futuro y, por cierto, me he enamorado del café colombiano.





María Camila González

marola@eltiempo.com